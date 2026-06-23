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李連杰罕晒四千金舊合照認「不是成功父親」 親口剖白與前妻女兒關係

影視圈
更新時間：16:30 2026-06-23 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-23 HKT

李連杰近日在社交平台分享一段集結四位女兒童年舊照的影片，寫下「我陪你們長大，你們陪我變老」，還大方談到「學習如何成為孩子的摯友」。讓不少網民好奇李連杰跟兩任妻子所生的女兒關係，更有網民將其解讀成對女兒的「虧欠」。

李連杰盡力卻未做得好

李連杰前日（21日）在IG分享與細女Jada的訪談影片，罕有地剖白自己作為父親的心路歷程，坦言自己「並不成功」。面對利智所生的細女Jada，被問到：「你認為自己是個成功的父親嗎？」李連杰毫不猶豫地回答：「我不認為我成功了。」李連杰坦承在人生的每個階段都已盡力而為：「但盡力並不意味著做得好。」

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李連杰不想再做父親

李連杰直到今日，仍在學習如何扮演父親這個角色，還直言：「我不想再做父親了。」李連杰解釋：「我想成為我所有的孩子，我四個女兒的朋友。現在你媽媽和我，只希望四個字『健康快樂』，如果跌倒，我們一起跌倒，如果我們贏了，我們一起贏。」李連杰在結尾更表示：「So what？So be it！（那又怎樣？就這樣！）」疑間接回應多年來外界對於李連杰「偏心」的質疑。

李連杰與前妻黃秋燕1987年結婚，育有大女李思和二女李苔蜜。李連杰在首段僅4年的婚姻中，因與前亞洲小姐冠軍利智合作電影《龍在天涯》撻著，李連杰曾在訪問中，直言：「見到利智才知道甚麼是愛，可以為她去死，可以不要名不要利。」最終李連杰在1990年向黃秋燕提出離婚，翌年在美國完成手續。

李連杰贈大女30萬嫁妝

李連杰與利智於1999年再婚，誕下女兒Jane、Jada，李連杰對兩個女兒悉心栽培，安排入讀頂尖名校，又曾帶利智的兩女出入名流場合，Jane畢業於哈佛大學，其後進入華爾街做金融，而Jada則在哥倫比亞大學修讀心理學，畢業後創業，開工作室為亞裔青少年作心理疏導。

李連杰近年因健康問題，逐漸與黃秋燕的兩個女兒修復關係，早年曾曝光二女李苔蜜是眼科醫生，曾為自己檢查眼睛，而大女李思有指任職國際幼兒園當教學主管，結婚時獲李連杰送價值30萬人民幣的汽車作為嫁妝，不過當時卻遭網民揶揄，身家傳聞高達20億的李連杰，出手略嫌孤寒。

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