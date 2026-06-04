利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家

「功夫皇帝」李連杰一向虔心向佛，近日他再度偕同夫人利智及小女兒Jada，遠赴尼泊爾拜見第十二世金剛總持大司徒仁波切。相較於同行的李連杰父女，久未露面的利智成為了絕對焦點，其最新狀態與兩年前相比，可謂脫胎換骨、驚艷眾人。

利智兩年前面頰凹陷

時間回到2024年1月，當時李連杰一家同樣到尼泊爾修行，利智罕有地與丈夫合照。然而，照片中的她身形異常單薄，臉頰凹陷，略顯憔悴，讓不少關心她的影迷感到擔憂。

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利智狀態全面回勇

時隔兩年，在最新流出的照片中，現年64歲的利智顯然已走出暴瘦陰霾，狀態全面回勇。無論是她與仁波切的單獨合照，還是與家人的大合照，都能清楚看到她的轉變。照片中的利智留著一頭俐落短髮，穿著樸素的黑色外衣，頸上披著紅白相間的披帛，雙手合十，姿態虔誠。

利智戴上大眼鏡顯減齡

最令人驚喜的是她容貌上的變化。昔日凹陷的雙頰已不復見，取而代之的是恰到好處的飽滿感，臉部皮膚看起來緊緻光滑，幾乎沒有皺紋。她戴著一副時尚的大黑框眼鏡，不僅沒有遮擋她的美貌，反而增添了幾分書卷氣，起到了意想不到的減齡效果。鏡頭下的她面帶和藹的微笑，眼神溫和，散發出一種由內而外的寧靜與平和氣質，昔日「亞洲小姐」的風采依舊，更添歲月沉澱後的優雅。

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李連杰為利智棄糟糠

這對銀色夫妻的感情軌跡，絕對稱得上是演藝圈的一段佳話。回溯至1988年，兩人在拍攝電影《龍在天涯》時結緣，李連杰對利智一往情深。即使當時他已是有婦之夫，與前妻黃秋燕育有兩女，但利智的出現讓他徹底驚覺何謂「命中註定」。他曾毫不避諱地坦言，遇見利智後才懂了愛的真諦，甚至甘願為對方捨棄一切名利，乃至生命。為了追求這份極致的悸動，他最終選擇結束第一段婚姻。

李連杰感激利智

1999年，李連杰和利智結婚，婚後利智放下了如日中天的演藝事業與無數追求者，洗盡鉛華，專心回歸家庭相夫教子。這份毫無保留的犧牲，李連杰全看在眼裡，並以最深情的行動來回饋。據悉，從交往初期開始，李連杰便將財政大權全數奉上。

李連杰向利智上繳廿億身家

兩人之間最為人津津樂道的共患難事蹟，莫過於1992年利智投資地產失利，背負了高達千萬美元的鉅債。為了替摯愛解圍，李連杰毫不猶豫地向向華強的電影公司「賣身」，簽署了兩年狂拍六部戲的嚴苛合約，拚命透支體力，只為提前拿到7200萬港幣的酬勞來填補妻子的財務缺口。時至今日，李連杰更將估計約20億的豐厚身家全權交由利智打理，這位享譽國際的武打巨星，私底下絕對是位不折不扣的「寵妻天花板」。