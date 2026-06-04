Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家

影視圈
更新時間：09:00 2026-06-04 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-04 HKT

「功夫皇帝」李連杰一向虔心向佛，近日他再度偕同夫人利智及小女兒Jada，遠赴尼泊爾拜見第十二世金剛總持大司徒仁波切。相較於同行的李連杰父女，久未露面的利智成為了絕對焦點，其最新狀態與兩年前相比，可謂脫胎換骨、驚艷眾人。

利智兩年前面頰凹陷

時間回到2024年1月，當時李連杰一家同樣到尼泊爾修行，利智罕有地與丈夫合照。然而，照片中的她身形異常單薄，臉頰凹陷，略顯憔悴，讓不少關心她的影迷感到擔憂。

相關閱讀：李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶

利智狀態全面回勇

時隔兩年，在最新流出的照片中，現年64歲的利智顯然已走出暴瘦陰霾，狀態全面回勇。無論是她與仁波切的單獨合照，還是與家人的大合照，都能清楚看到她的轉變。照片中的利智留著一頭俐落短髮，穿著樸素的黑色外衣，頸上披著紅白相間的披帛，雙手合十，姿態虔誠。

利智戴上大眼鏡顯減齡

最令人驚喜的是她容貌上的變化。昔日凹陷的雙頰已不復見，取而代之的是恰到好處的飽滿感，臉部皮膚看起來緊緻光滑，幾乎沒有皺紋。她戴著一副時尚的大黑框眼鏡，不僅沒有遮擋她的美貌，反而增添了幾分書卷氣，起到了意想不到的減齡效果。鏡頭下的她面帶和藹的微笑，眼神溫和，散發出一種由內而外的寧靜與平和氣質，昔日「亞洲小姐」的風采依舊，更添歲月沉澱後的優雅。

相關閱讀：李連杰63歲生日被細女「突襲」 父女互動曝光 被嚇到「回春」揭真實狀態？

李連杰為利智棄糟糠

這對銀色夫妻的感情軌跡，絕對稱得上是演藝圈的一段佳話。回溯至1988年，兩人在拍攝電影《龍在天涯》時結緣，李連杰對利智一往情深。即使當時他已是有婦之夫，與前妻黃秋燕育有兩女，但利智的出現讓他徹底驚覺何謂「命中註定」。他曾毫不避諱地坦言，遇見利智後才懂了愛的真諦，甚至甘願為對方捨棄一切名利，乃至生命。為了追求這份極致的悸動，他最終選擇結束第一段婚姻。

李連杰感激利智

1999年，李連杰和利智結婚，婚後利智放下了如日中天的演藝事業與無數追求者，洗盡鉛華，專心回歸家庭相夫教子。這份毫無保留的犧牲，李連杰全看在眼裡，並以最深情的行動來回饋。據悉，從交往初期開始，李連杰便將財政大權全數奉上。

李連杰向利智上繳廿億身家

兩人之間最為人津津樂道的共患難事蹟，莫過於1992年利智投資地產失利，背負了高達千萬美元的鉅債。為了替摯愛解圍，李連杰毫不猶豫地向向華強的電影公司「賣身」，簽署了兩年狂拍六部戲的嚴苛合約，拚命透支體力，只為提前拿到7200萬港幣的酬勞來填補妻子的財務缺口。時至今日，李連杰更將估計約20億的豐厚身家全權交由利智打理，這位享譽國際的武打巨星，私底下絕對是位不折不扣的「寵妻天花板」。

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
02:31
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
1小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
18小時前
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
社會
15小時前
置業是不少人的畢生夢想。中新社
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
21小時前
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
影視圈
12小時前
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
影視圈
16小時前
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
影視圈
14小時前
慈雲山兄弟為執房問題起爭執 兄危站簷篷2小時後墮樓亡｜珍惜生命
突發
13小時前
英國盼「邀請制簽證」挽富豪避走潮 准3年閃批永居 留意資金規範禁炒樓 業界料叫好不叫座
英國盼「邀請制簽證」挽富豪避走潮 准3年閃批永居 留意資金規範禁炒樓 業界料叫好不叫座
投資理財
4小時前
星島申訴王｜缺席謝師宴都要夾$200？ 中六學生斥責不合理：强制好霸道
星島申訴王｜中六生斥缺席謝師宴都要夾$200 教職員否認食霸王餐：我們會出錢買禮物
申訴熱話
16小時前