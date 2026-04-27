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李連杰63歲生日被細女「突襲」 父女互動曝光 被嚇到「回春」揭真實狀態？

影視圈
更新時間：13:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-27 HKT

金像影帝李連杰昨日（26日）63歲生日，在社交平台分享一段溫馨的慶生影片，當中見到李連杰獲細女Jada驚喜準備蛋糕，場面溫馨又有趣，李連杰更展現出燦爛笑容，可見心情極佳。

李連杰父女互動有趣

李連杰昨日在IG分享的新影片，見到閉上雙眼的他，在細女扶住坐到餐枱位置，前面有一個精緻的朱古力蛋糕，略顯老態的李連杰，神情平靜，任由女兒Jada為他布置。李連杰細女Jada俏皮地為爸爸戴上生日帽，又將蠟燭插在父親的手指之間，點上蠟燭後才抽出插到蛋糕上。

Jada之後叫李連杰睜開眼，同時拉響禮炮，金色彩紙從天而降，李連杰一臉驚喜，表情逗趣展露出如孩童般的燦爛笑容。李連杰又雙手合十，許願後吹熄蠟燭，全程心情大好，舉動活潑，與過往的他判若兩人。

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李連杰健康備受關注

李連杰近年的健康狀況，一直備受外界關注。李連杰在2013年因罹患甲狀腺功能亢進症（甲亢），需靠藥物控制病情，一度出現身形暴脹，外貌憔悴衰老。近年網上瘋傳李連杰「換心續命」、「飲童血回春」，要多度開腔闢謠。

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