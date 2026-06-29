梁朝偉香港謝票疑生意外  遭數十粉絲貼身追迫被指「成個跪咗喺度」  快步急逃露驚驚表情

現年64歲的影帝梁朝偉，近日為其主演的電影《寂靜的朋友》勤跑宣傳。近日他現身香港戲院，在電影播映後親臨現場，與觀眾進行了十多分鐘的映後問答（Q&A）環節，誠意十足。現場座無虛席，氣氛極為熱烈，足見梁朝偉的巨星魅力。

梁朝偉謝票被粉絲重重包圍

然而，Q&A環節一結束，現場氣氛瞬間由溫馨交流變為一片混亂。有網民於Threads發帖，指大批過於熱情的粉絲為了近距離接觸偶像，一窩蜂地衝向台前，將梁朝偉重重包圍。場面極度擁擠，梁朝偉完全被淹沒在人潮之中，寸步難行。

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梁朝偉被指「成個跪咗喺度」

根據現場影片及網民描述，指於混亂期間發生了意外。有目擊者指，梁朝偉在推擠中失去平衡，更「成個跪咗喺度」，情況令人擔憂。其中一位發帖者寫道：「我見梁生跪咗喺度，唔知有冇受傷」，引發大量粉絲對梁朝偉身體狀況的關切。

梁朝偉露出「驚驚」表情

由於場面失控，梁朝偉在工作人員護送下決定快步離開。然而，粉絲並未就此罷休，繼續在其身後狂追，希望索取簽名。儘管情況危急，梁朝偉在混亂中仍盡力為粉絲簽名，盡顯其親民寵粉的一面。另一段影片則捕捉到，梁朝偉成功「逃脫」戲院外的另一群粉絲包圍後，面對鏡頭露出一個既無奈又鬼馬的「驚驚」表情，似乎對粉絲的瘋狂熱情感到又驚又好笑。

網民心痛梁朝偉遭遇

事件在網上引起熱議，不少網民對部分粉絲的過激行為表示不滿，紛紛留言表達心痛。有人批評：「真正鐘意偉仔嘅影迷一定唔會咁對佢，只會同偉仔保持距離」、「太癲，係現場見到佢被成班人包圍佢行唔到…鍾意佢應該保護佢，唔係咁樣迫佢。」網民們普遍認為，影迷在追星時應保持理性和秩序，尊重偶像，避免因一時激動而對偶像造成困擾甚至傷害。

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