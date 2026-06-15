梁朝偉疑被劉嘉玲「霸氣甩手」惹熱議  影帝大合照連環甩漏衝熱搜  露反差萌網民讚可愛

影帝梁朝偉與妻子劉嘉玲近日盛裝出席上海國際電影節，二人顏值一流，成為全場焦點。梁朝偉一身畢挺的黑色西裝，盡顯影帝風範；劉嘉玲則以一襲香檳色無肩帶晚裝亮相，配上閃爍的翡翠套鏈，貴氣十足，散發出強大氣場。

梁朝偉遭劉嘉玲霸氣甩開手？

然而，作為本屆評委的梁朝偉，在盛會中卻「甩漏」連連，展現出可愛的反差萌。當他與劉嘉玲合照時，細心地彎下腰為老婆整理裙擺，但劉嘉玲似乎不領情，瀟灑地將他的手甩開，霸氣外露。梁朝偉隨即露出靦腆又略帶尷尬的表情，夫妻間的有趣互動令人莞爾。

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梁朝偉瘋狂企錯位令人忍俊不禁

之後的評委大合照環節更是笑料百出。遲到了的梁朝偉發現大家已在拍照，立即邁開「小碎步」奔向隊伍，動作充滿喜感。更令人忍俊不禁的是，在拍攝大合照時，梁朝偉似乎找不到自己的位置，先是站到了前面，不慎遮擋了後方的演員辛芷蕾，引得對方忍笑不禁，場面尷尬又好笑。這一系列有趣的片段迅速在網上瘋傳，相關話題更衝上熱搜。

網民激讚梁朝偉可愛

對於影帝的「社恐」表現，網民反應熱烈，大讚他可愛至極。不少留言指「影帝怎麼這麼可愛」、「梁朝偉的表情看一次笑一次」，認為他僵硬的動作和害羞的模樣，與銀幕上的形象形成強烈「反差萌」，非常討喜。

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