梁朝偉、羅拔迪尼路世紀合照  殿堂級奧斯卡影帝曾讚偉仔亞洲奇勒基寶  劉嘉玲興奮與有榮焉

香港國際級影帝梁朝偉近日飛往美國紐約，為其新片《寂靜的朋友》（Silent Friend）進行宣傳活動。期間，他有幸與自己的偶像、奧斯卡殿堂級影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）相遇，兩大影帝繼26年前的合照後，再次留下了珍貴的「世紀合照」。

梁朝偉面對奧斯卡影帝如小粉絲

在最新的合照中，梁朝偉一改平日的沉靜形象，面對偶像時笑得如同一位小粉絲，面上流露出滿滿的欣喜和滿足感。而現年已82歲的羅拔迪尼路雖然已是滿頭白髮，並且留著滿面鬚根，但戴上眼鏡的他依然神采奕奕，盡顯儒雅氣質。兩代影帝同框，畫面充滿「識英雄重英雄」的氛圍。

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劉嘉玲讚羅拔最好中的最好

梁朝偉的太太劉嘉玲亦為這次「世紀重逢」感到驕傲，她於IG上分享了這張最新合照以及一張26年前的舊照，並興奮地寫道：「26 years later ，It’s magic when the Grandmaster meets the Raging Bull again. Robert, you are forever the BEST BEST BEST of the BEST」（26年後，「宗師」與「蠻牛」再次神奇重逢。羅拔，你永遠是最好中的最好），字裡行間充滿了對丈夫能與偶像合照的與有榮焉，以及對羅拔迪尼路的無限尊敬。

梁朝偉羅拔迪尼路惺惺相惜

事實上，兩位影帝早已惺惺相惜。羅拔迪尼路曾在2018年盛讚梁朝偉是「亞洲的奇勒基寶」（Clark Gable of Asia）。當時梁朝偉成為首位榮獲「卓別靈電影人士藝術成就獎」的亞洲影星，對於能得到荷里活影星的稱讚，他感到非常高興。

梁朝偉視羅拔迪尼路為偶像

而梁朝偉也曾不止一次公開表示羅拔迪尼路是自己的偶像。他曾在接受陳冠希的訪問時提及，自己最愛的演員便是羅拔迪尼路及阿爾柏仙奴（Al Pacino），並笑言他們是屬於自己那個年代的影星，可見其在梁朝偉心中的份量。這次兩人的再度合照，不僅是影壇的一時佳話，也完成了一位影帝追星的夢想。

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