梁朝偉紐約罕談童年陰影揭「憂鬱眼神」之謎 父酗酒影響變孤僻每晚匿被窩喊

影帝梁朝偉最近為新片《寂靜的朋友》（Silent Friend）遠赴紐約林肯中心宣傳，罕有地在放映會的問答環節後，主動叫停準備離場的觀眾，突然作深度的自我剖白。梁朝偉揭開其憂鬱氣質背後的辛酸真相，更公開「投訴」導演王家衛，盡顯幽默本色。

梁朝偉演戲是最佳療癒

梁朝偉在放映會問答環節結束後，自爆其憂鬱眼神，源於不快樂的童年。梁朝偉回憶道，小時候原本是個活潑的孩子，但因父母經常爭執，父親又愛酗酒，年幼無助的他不知所措，只能每晚躲在被窩中暗自落淚。梁朝偉為避開外界對其家庭過度關注，因而漸漸封閉內心，習慣壓抑情緒，性格亦變得敏感孤僻。梁朝偉直至接觸演戲後，才驚覺有最佳的自癒方法，透過演繹不同角色，為壓抑的情感找到安全出口，讓情緒得以宣洩。

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梁朝偉感性分享昔日內心世界外，在活動上更展現出活潑調皮的一面，搞笑地「投訴」起合作無間的導演王家衛。梁朝偉指今次與《寂靜的朋友》導演Ildiko Enyedi合作非常愉快，最令他安心的是開拍前，早已收到完整劇本，讓他有充足時間準備角色，得以全情投入享受演員專屬的「歡樂時光」。

梁朝偉對比《花樣年華》

梁朝偉又用其經典電影《花樣年華》對比，直指與王家衛合作完全是另一回事。梁朝偉爆料指拍王家衛執導的電影，在開拍前對故事根本一無所知，演員只能在現場不斷摸索和試驗，引來台下觀眾發出陣陣笑聲。

梁朝偉談電影業寒冬

對於電影業是否正面臨危機？梁朝偉立刻「影帝上身」，搞笑地瞪大雙眼並倒抽一口涼氣，反應相當可愛。梁朝偉感慨地指出，處於資訊爆炸的時代，觀眾的選擇多了，觀影喜好也與以往大不相同，加上串流平台的崛起，觀眾由昔日入戲院，變成如今留在家看小螢幕，連香港不少戲院也相繼面臨結業潮。

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