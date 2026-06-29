張智霖19歲兒子罕現身形象大變  細節揭魔童有社恐？  虎父無犬子走路神複製「初哥哥」

現年54歲的張智霖（Chilam），與港姐冠軍太太袁詠儀（靚靚）結婚多年，兩人所生的19歲兒子張慕童（魔童），完美繼承了俊男美女父母的優良基因。魔童生得高大威猛、顏值爆燈，絕對是圈中非常出眾的星二代。近日，張智霖驚喜與兒子同場，兩父子齊齊現身紅館，入場支持香港魔術師甄澤權的魔術騷，也讓魔童的最新狀態罕有曝光。

張慕童剪寸頭形象大變

從網民拍到的畫面可見，當晚魔童以一身休閒服飾現身。雖然他行事低調並戴上了口罩，不過其高大的身型依然惹來全場注目。最令人驚喜的是，魔童這次大換形象，由之前充滿斯文氣質的韓系「Oppa」髮型，搖身一變換成了Man爆的「Skinhead」寸頭造型，配上他超過180cm的高瘦身形，即時煥發出一股成熟男人味，清爽又陽光。

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張慕童被指疑有社恐

不過，在紅館門外遇上途人舉機拍攝時，兩父子的反應卻大相逕庭。面對鏡頭，Chilam大方除下口罩展露親切笑容，親和力滿分；相反，魔童就刻意和爸爸保持一段距離，走在後方的他眼神稍顯閃躲，雙手更不自覺地抓著衣角，顯得有些手足無措。有網民就指他疑似有「社恐」跡象，與前方從容不迫的Chilam形成強烈對比。這也呼應了早前袁詠儀受訪時的說法，指兒子性格害羞，一叫他表演就會怕怕的，似乎暫時看不出有當明星的天分。

張慕童步姿似「初哥哥」

雖然魔童表現得較為靦腆，但大批網民的焦點卻落在他的神態與動作上。不少人驚覺，魔童走路的步姿竟然極度神似爸爸張智霖當年於TVB經典電視劇《十月初五的月光》中的經典角色「初哥哥」。大批網民看到魔童的外形和走路方式，紛紛直呼勾起集體回憶，大讚他根本是「年輕時的初哥哥」的真實版寫照。

張慕童早前疑公開戀情

除了外貌與一舉一動備受關注，現時正在英國讀書的魔童，感情生活同樣是網民的焦點所在。早前，魔童曾在社交平台上分享與一名大眼少女的合照及甜蜜影片，片中兩人溫馨散步、齊齊玩搖搖板，更親密相擁，疑似正式公開戀情。看見當年的「初哥哥2.0」已經到了拍拖的年紀，不少網民都感嘆時光飛逝，並十分關心他何時會帶女友返港見父母。

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