陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛

36歲的陳瀅近日在社交平台大派福利，上載了一系列在海邊度假的性感比堅尼照片及影片，火辣身材一覽無遺，瞬間成為全網焦點。在陽光與海灘的映襯下，陳瀅換上一套細碼紅白花紋的性感比堅尼，不僅展現出豐滿傲人的上圍，更完美突顯了零贅肉的緊緻纖腰，大晒一雙修長美腿。她寫意地躺在沙灘的吊床上，展示完美體態，又倚靠在棕櫚樹下露出燦爛甜美的笑容，舉手投足間散發著嫵媚與健康性感，網民紛紛讚她「靚到不得了」。

陳瀅以「男友視角」晒性感比堅尼泳照

陳瀅除了靜態的性感美照，更分享了極具誘惑的嬉水影片。畫面中，她身處無邊際泳池暢泳，將一朵鮮花別在耳後，在水中回眸一笑，電力十足。另一段夕陽餘暉下的影片中，她手持高腳酒杯，背對著晚霞，將迷人的S形曲線展現得淋漓盡致。這一系列的照片和影片，無論是取景角度還是陳瀅的悠然神態，都充滿了「男友視角」的甜蜜感。

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周嘉洛將陳瀅降呢成「少見的朋友」

事實上，陳瀅近期的感情動向備受關注，她在今年初被發現與男友人Howie過從甚密，兩人不僅在社交平台上毫不避嫌地以「老公、老婆」打情罵俏，早前更結伴同看BLACKPINK演唱會，表現相當親暱。隨著新戀情疑似浮出水面，陳瀅與周嘉洛的緋聞也正式畫上句號，兩人因合作劇集《痞子殿下》而傳出長達四年的「姊弟戀」，一直被外界視為金童玉女。然而早前周嘉洛受訪時無奈將與陳瀅的關係降級為「少見的朋友」，間接承認四年情斷。

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