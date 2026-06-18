JW王灝兒超低胸慶36歲生日  陳瀅疑飲醉酒全身趴地晒白滑玉背  周嘉洛竟「見死不救」？

歌手JW王灝兒今日（6月18日）迎來36歲生日，一向人緣甚好的她，獲一班因合作TVB劇集而結緣的好友為她舉行生日派對，場面熱鬧。壽星女JW心情大好，更以一身極度性感的裝束赴會，成為全場焦點，而其好閨密陳瀅，就玩到成個趴落地下疑似飲醉酒，同場的緋聞男友周嘉洛卻未有出手救助。

JW王灝兒吊帶低胸裙慶生

從曝光的影片可見，JW在生日派對中隆重其事，穿上了一件金色的超低胸吊帶裙，胸前的Deep V設計讓她的豐滿上圍一覽無遺，性感指數爆燈。化上精緻妝容的她顯得明艷照人，顏值極佳。席間她更拿著手機，高興地大唱情歌《月亮代表我的心》，表現風騷，盡顯壽星女的興奮心情。

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陳瀅周嘉洛朱敏瀚為JW王灝兒慶生

為JW慶生的好友包括她的好閨密陳瀅以及其緋聞男友周嘉洛，又因拍攝劇集《痞子殿下》而成為好友的朱敏瀚亦有出席。他們齊聚一堂，為JW送上祝福，並拍下合照，足見彼此友誼深厚。

陳瀅疑飲醉酒趴晒落地

然而，派對上亦出現了有趣搞笑的一幕。從另一段影片可見，陳瀅竟被拍得整個人面向下、全身躺在地上的畫面，露出性感玉背。當時，朱敏瀚面露笑容，蹲在她身旁大聲喊「邊個殺我老婆！」，場面十分戲劇性。陳瀅亦在該影片上標註「We all took murder mystery to the next level（我們都把謀殺之謎遊戲玩到新境界）」，似乎揭示了他們當時正在投入地玩「劇本殺」遊戲。不過，究竟是遊戲玩得太投入，還是陳瀅在派對上太開心而飲醉就不得而知。有趣的是，當陳瀅「倒地」時，好友周嘉洛則未有出現在鏡頭中「救助」。

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