Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JW王灝兒超低胸慶36歲生日  陳瀅疑飲醉酒全身趴地晒白滑玉背  周嘉洛竟「見死不救」？

影視圈
更新時間：21:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-18 HKT

歌手JW王灝兒今日（6月18日）迎來36歲生日，一向人緣甚好的她，獲一班因合作TVB劇集而結緣的好友為她舉行生日派對，場面熱鬧。壽星女JW心情大好，更以一身極度性感的裝束赴會，成為全場焦點，而其好閨密陳瀅，就玩到成個趴落地下疑似飲醉酒，同場的緋聞男友周嘉洛卻未有出手救助。

JW王灝兒吊帶低胸裙慶生

從曝光的影片可見，JW在生日派對中隆重其事，穿上了一件金色的超低胸吊帶裙，胸前的Deep V設計讓她的豐滿上圍一覽無遺，性感指數爆燈。化上精緻妝容的她顯得明艷照人，顏值極佳。席間她更拿著手機，高興地大唱情歌《月亮代表我的心》，表現風騷，盡顯壽星女的興奮心情。

相關閱讀：陳瀅黑絲造型跳K-pop舞場面尷尬？掩面狂笑難救生硬舞姿 身形變大碼疑有新歡現幸福肥

陳瀅周嘉洛朱敏瀚為JW王灝兒慶生

為JW慶生的好友包括她的好閨密陳瀅以及其緋聞男友周嘉洛，又因拍攝劇集《痞子殿下》而成為好友的朱敏瀚亦有出席。他們齊聚一堂，為JW送上祝福，並拍下合照，足見彼此友誼深厚。

陳瀅疑飲醉酒趴晒落地

然而，派對上亦出現了有趣搞笑的一幕。從另一段影片可見，陳瀅竟被拍得整個人面向下、全身躺在地上的畫面，露出性感玉背。當時，朱敏瀚面露笑容，蹲在她身旁大聲喊「邊個殺我老婆！」，場面十分戲劇性。陳瀅亦在該影片上標註「We all took murder mystery to the next level（我們都把謀殺之謎遊戲玩到新境界）」，似乎揭示了他們當時正在投入地玩「劇本殺」遊戲。不過，究竟是遊戲玩得太投入，還是陳瀅在派對上太開心而飲醉就不得而知。有趣的是，當陳瀅「倒地」時，好友周嘉洛則未有出現在鏡頭中「救助」。

相關閱讀：JW王灝兒決為自己平反 拒背拜金惡名首揭與富貴前男友葉韋彤分手真相：做咗對唔住我嘅事

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
11小時前
暴雨 ‧ 持續更新｜天文台晚上9時05分再度改發黃色暴雨警告信號
社會
3小時前
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
影視圈
5小時前
女子被迫棄車逃生。fb：社區天氣觀測計劃
01:28
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
突發
8小時前
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
影視圈
8小時前
教育局宣布下午校學生停課。資料圖片
暴雨‧持續更新｜公共服務最新消息 文錦渡口岸恢復所有清關服務 港鐵早前關閉的車站出入口已重開
社會
2小時前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
13小時前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2026-06-17 15:05 HKT
01:28
黑雨｜多區水浸 區區有險情 市民狼狽
突發
8小時前
房署晚上突擊家訪？公屋戶疑被檢舉「今年第2次」網民提醒小心騙徒 1招分辨房署職員身份
房署晚上突擊家訪？公屋戶疑被檢舉「今年第2次」網民提醒小心騙徒 1招分辨房署職員身份
生活百科
8小時前