陳瀅黑絲造型跳K-pop舞場面尷尬？掩面狂笑難救生硬舞姿 身形變大碼疑有新歡現幸福肥

36歲的陳瀅，憑藉甜美外貌與爽朗個性吸引不少粉絲，備受TVB力捧。然而近日她出席一場公開活動時，罕有地在台上大跳韓國女團的流行舞蹈，本意是為現場觀眾帶來驚喜，卻沒想到效果未如理想，其舞姿和造型反而成為網民熱議的焦點，最後陳瀅更不禁以手遮面，笑容相當尷尬。

陳瀅K-pop跳舞片遭瘋傳

活動當日，陳瀅身穿一襲白色無袖連身裙，配搭黑色絲襪和高跟鞋，造型優雅。當音樂響起，她隨即跟隨節拍起舞，嘗試演繹時下流行的K-pop舞蹈。從現場流出的影片可見，陳瀅的舞蹈動作主要集中在上半身，雙手做出可愛的貓爪姿勢，臉上亦全程掛著甜美笑容，盡力與台下觀眾互動。然而，或許是對舞蹈不夠熟練，她的動作顯得有些生硬和猶豫，節奏感略有不足，特別是身體的律動，看起來略顯吃力。在舞蹈後段，陳瀅自己似乎也意識到表現未如理想，忍不住尷尬地掩嘴大笑，最後以揮手姿勢匆匆作結。

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網民對陳瀅舞技評價兩極

該影片在Threads上瘋傳，引來大量網民留言。雖然有粉絲力撐偶像，認為陳瀅並非專業跳唱歌手，願意在公開場合表演已是勇氣可嘉，但大部分留言均是負評。不少網民狠批其舞姿「慘不忍睹」，直言「如果唔講，真係唔知佢跳緊舞」。有人更尖銳地指出，陳瀅跳舞時散發出濃濃的尷尬感，「連佢自己都跳到好尷尬！」陳瀅生硬舞姿固然引起熱議，但她當天的造型和身形也受到網民嚴苛的審視。有網民留言：「著呢套衫襯呢對絲襪呢對鞋，跳呢個舞好唔夾。」此外，部分網民將焦點放在她的身形上，認為她近期似乎略為發福：「腰腹非常粗壯」、「已經唔只係大隻咁簡單，係魁梧」。

陳瀅與周嘉洛傳4年情斷已分手

事實上，陳瀅近期不僅因生硬舞技成為網民話題，其感情生活同樣備受關注。她與周嘉洛因合作劇集《痞子殿下》，而傳出的四年「姊弟戀」，一直被外界視為金童玉女，但有傳二人已經正式分手。據悉，女方今年初被發現與另一位緋聞男友Howie過從甚密，兩人在社交平台上更毫不避嫌地以「老公、老婆」相稱，早前又結伴同看BLACKPINK演唱會，表現相當親暱。面對戀情告急，周嘉洛近日受訪時亦無奈將與陳瀅的關係降級為「少見的朋友」，此舉被外界廣泛解讀為間接承認四年情斷。

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