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秦沛81歲生日精神極佳 獲子女姜文杰、姜麗文溫馨慶祝 上月剛抱孫享天倫之樂

影視圈
更新時間：22:30 2026-06-27 HKT
發佈時間：22:30 2026-06-27 HKT

秦沛今日（27日）迎來81歲生日。雖然已屆八旬，但從照片中可見他依然精神奕奕，身體非常硬朗。女兒姜麗文在社交平台上分享了為父親慶生的溫馨照片，並寫下祝福，祝願爸爸身體健康、每天開心。

秦沛獲子女慶祝81歲生日

從姜麗文發布的相片可見，她與哥哥姜文杰一同為爸爸秦沛慶祝生日。其中一張相片，姜麗文親密地依偎在爸爸身旁，兩人對著鏡頭微笑，桌上擺著一件插著蠟燭的小蛋糕，場面十分溫馨。另一張自拍相片則充滿歡樂氣氛，秦沛、姜文杰和姜麗文三人頭貼頭笑得非常燦爛，盡顯父慈子孝的深厚感情。

相片中的秦沛滿頭銀髮，但臉色紅潤，笑容慈祥，狀態極佳。網民紛紛留言祝福秦沛生日快樂，並大讚他保養得宜，看起來完全不似81歲。

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秦沛上月喜迎孫女

秦沛的兒子姜文杰於上月（5月）才喜獲千金，讓秦沛開心榮升爺爺，一家三代同堂，幸福滿瀉。早前姜文杰亦分享過秦沛抱著孫女的照片，當時秦沛流露出滿足的笑容，可見他非常享受弄孫為樂的時光。如今有子女和可愛孫女承歡膝下，享受著天倫之樂，相信這絕對是給秦沛最好的生日禮物。

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