80歲秦沛回港搭的士勁精靈  跟司機妙問妙答轉數超快  身體一部份變化大網民籲注意健康

現年80歲的資深演員秦沛（Paul哥），曾憑藉精湛演技兩度奪得香港電影金像獎最佳男配角。近年長居加拿大溫哥華的他已大幅減產，鮮有公開露面。但近日家有喜事，秦沛的兒子姜文杰（Benji）早前喜獲麟兒，讓他首次榮升爺爺。為了親睹孫子的可愛模樣，秦沛近日特意回港，享受天倫之樂。

秦沛回港睇孫開心到極

秦沛早前抱著剛出世的孫子時，被拍到笑得「見牙唔見眼」，初嘗爺爺滋味的喜悅之情溢於言表。回港後，心情大好的秦沛亦被市民野生捕獲。近日，一位本地的士司機在社交平台分享，表示自己有幸接載到這位影壇前輩。

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秦沛轉數極快風趣幽默

該司機興奮地寫道：「上車傾左全程，落車收錢先發現係總華探長！」原來，這位司機在整個車程中都未認出大名鼎鼎的秦沛，但兩人卻相談甚歡，氣氛融洽，足見秦沛親切隨和、毫無架子。直到到達目的地付款時，司機才驚覺乘客竟是經典港產片《雷洛傳》中的「總華探長」顏同。司機更透露，當他道出秦沛的經典角色時，秦沛竟幽默地回應：「係咪打算賄賂我？」這句玩笑盡顯他頭腦清晰、轉數極快，風趣一面表露無遺。

秦沛比以往明顯消瘦

該司機隨後附上與秦沛在機場的合照，讓秦沛的最新狀態曝光。從照片中可見，秦沛當日頭戴帽子，身穿藍色風褸，雖面色略顯蒼白，看起來稍有倦意，但整體精神尚算不俗，以80歲高齡來說保養得宜。不過，有眼利的網民發現，照片中秦沛的雙腿極為纖幼，與以往相比明顯消瘦不少，紛紛留言希望他要好好注意身體健康。

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