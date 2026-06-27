戴志偉再反擊林漪娸「伸脷」指控：佢要解釋 女方疑避席神隱 網民食花生求「當咀對質」

林漪娸早前接受新城廣播節目《Ben同Benson「Chur」到行》訪問，指控37年前與戴志偉合拍吻戲時，對方突然「加料」伸出舌頭，直言：「戴志偉你記唔記得？我就記得好清楚，佢肯定蝦𡃁妹啦！」戴志偉日前曾反擊，指「2秒鐘做到啲咩？」近日他再就「伸脷事件」回應，出席活動時強烈否認指控。他詳細解釋當時拍攝情況，強調自己清白，令事件陷「羅生門」！

林漪娸避戴志偉缺席活動？

近年轉行從事保險業的戴志偉，日前出席一場慈善高爾夫球活動，往年林漪娸都多次參與同一個活動，但今年卻「神隱」，未知是否怕與戴志偉同場。而事件中的男主角亦接受TVB娛樂新聞台訪問，再次就「伸脷風波」作出回應，戴志偉重申事件已影響其聲譽，幸得太太信任。他再次還原當時合作的情景：「嗰場接吻戲呢，係10秒鐘。我哋嘴唇接觸係兩秒鐘。兩秒鐘已經 cut shot 喇！一 cut shot 大家離開㗎喇嘛，唔會掂㗎喇嘛。個 shot 呢已經變咗咩呢？喺後面……拍佢（背部），我喺佢前面，遮晒我塊面。點可能……點可能有嘢發生？所以我……真係百思不得其解，百我希望大家睇清楚囉！即係各有各所求，佢有佢嘅要求，但我都唔希望受到傷害。因為我……我喺TVB做咗咁多年，絕對清白，所以我覺得好冤枉，或者會保留一啲追究嘅權利啦！」

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網民希望看戴志偉林漪娸「當咀對質」

戴志偉續指：「當時我哋係……全力拼搏啦，即係日以繼夜都係拍緊戲，邊得閒諗呢啲嘢、搞呢啲嘢呢，係冇可能嘅，真係。」至於會否找林漪娸對質，他表示：「我諗佢應該搵我囉，佢要解釋囉！」而TVB娛樂新聞台亦播出當年戴志偉與林漪娸合拍《他來自江湖》的接吻戲份，供網民參考，有網民重溫片段後留言表示希望看到二人「當咀對質」，更指看到播出片段，認為二人嘴唇接觸不只兩秒，亦有人認為如果林漪娸為炒新聞而冤枉好人，應該向戴志偉道歉。

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