戴志偉被爆強吻伸脷終現身 開腔反擊林漪娸「非𡃁妹」怒斥指控影響聲譽：保留追究責任

林漪娸早前在新城電台節目《Ben同Benson『Chur』到行》炮轟戴志偉在未經溝通下，將一場普通親吻戲「加料」變成了伸脷濕吻，直斥對方：「肯定蝦𡃁妹啦！」事發近一個月，戴志偉日前現身節目親自開腔逐點反駁林漪娸的指控，更直言事件已嚴重影響其聲譽與家庭！

戴志偉反斥風波對其生活造成嚴重滋擾

戴志偉強調今次現身並非為了攻擊任何人，而是風波已對其個人生活造成嚴重滋擾：「連我太太都問我，影響我聲譽，啲客戶都打電話問我。」他重申自己在TVB打拼數十年，一直安分守己：「冇遲到早退，冇俾人bad mouth（講壞話），更加冇被人投訴過，我唔想有個污點，所以要客觀地解釋。」

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戴志偉霸氣反問「2秒鐘做到啲咩」

戴志偉透露兩人私下是經常一起打高爾夫球的朋友，最初聽到對方稱「有人強行將條脷放入佢個口到，然後話蝦𡃁妹，仲話係戴志偉」時，只以為是朋友間的玩笑，無奈事件一發不可收拾，戴志偉為證明清白，在節目中詳細憶述了引發爭議的場面。事發在1989年劇集《他來自江湖》第15集的那場「咀嘴戲」，戴志偉指整場戲雖然長約10秒，但兩人嘴唇真正接觸的時間其實不超過2秒鐘，戴志偉霸氣反問：「嗰2秒鐘做到啲咩？點樣強行遞條脷過去？」他強調在如此短的時間內，根本無法做出任何「多餘」動作。主持人李有毅追問他會否是「做多咗唔覺」時，戴志偉即連聲否認：「冇、冇、冇，我好注重衛生㗎！」對於林漪娸以「𡃁妹」自居，戴志偉亦提出質疑。他指出林漪娸早於1981年已簽約TVB，到1989年拍攝該劇時，絕對稱得上是資深演員：「佢唔係𡃁妹嚟㗎！如果當時真係有嘢，佢大可以推開我，或者一巴掌車埋嚟，但結果乜都冇發生。」

戴志偉對林漪娸保留追究責任

戴志偉更形容自己當年正值事業高峰，工作量極大，一年要拍三四部戲：「嗰時忙到死，一年拍三四部戲，造型有成幾十個，邊有時間去恰人？」戴志偉強調自己在行內向來守規矩：「我喺TVB咁多年，冇遲到早退，好少NG，我咁辛苦做咗幾十年，行得正企得正，唔希望因為一個誤解就壞咗件事。」雖然事件引起風波，但戴志偉表現大方，更主動提出希望與林漪娸修補關係：「我要保留追究責任，要同Yvonne飲個茶、握個手，證明件事係冇嘅，大家仲係好朋友，仲可以一齊打波，唔好有條刺喺度。」轉戰保險界多年的戴志偉多年來一直保持好老公形象，但在2020年被傳媒踢爆背妻偷食，被拍到與年輕女同事Candy在淺水灣十指緊扣漫步沙灘。事件曝光後，戴志偉在被傳媒追訪時情緒失控，當街爆粗大罵兼報警，後來再爆出疑為小三的Candy已有位自中學起便拍拖多年的穩定男朋友，不單令戴志偉陷入四角戀，其苦心經營多年的形象一度大跌。

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