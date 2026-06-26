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何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華

影視圈
更新時間：18:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-26 HKT

現年35歲的賭王三房千金何超蓮，近日在社交平台高調分享Vlog，揭開自己入住星級富豪療養院的神秘面紗，其極致奢華的養生之旅，旋即在網絡掀起熱話。

何超蓮顏值一流皮膚靚到震

影片中，何超蓮的狀態極佳，即使經過整日舟車勞頓和熬夜直播，卸妝後的她皮膚依然緊緻飽滿，水潤透亮，散發出驚人的「仙氣」，顏值絲毫不減當年，完美演繹了何謂真正的「凍齡」。

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何超蓮入住富豪療養院

何超蓮入住的頂級療養院，環境清幽，被翠綠山林和靜謐湖泊環繞，私隱度極高。她在此享受的皆為一等一的星級待遇，不僅有專車接送，乘坐吉普車在私人茶田觀光，更有星級私人導師為她進行全天候貼身指導，在湖邊小屋進行排毒瑜伽和高端普拉提運動，享受與大自然融為一體的頂尖健康生活。

何超蓮跟星級名廚學習

在膳食方面，奢華程度同樣令人驚嘆。療養院安排何超蓮在私人廚房，跟隨名廚學習烹飪藝術。從影片可見，所有食材均為新鮮採摘的全有機素食，由她親手製作成一道道擺盤精緻、堪比米芝蓮級數的素宴，將富貴養生之道發揮到極致。

何超蓮山頂大宅值十億

事實上，這種富泰生活對何超蓮而言早已是日常。她婚前與母親陳婉珍共住的布力徑山頂大宅，市值便高達10億港元。當年與竇驍在峇里島舉行的世紀婚禮，更豪砸逾5,000萬港元，足見其非凡財力。這次的療養院之旅，再次完美展現了何家千金的頂級生活品味。

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