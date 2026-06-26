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全智賢6.29襲港謝票變剪綵  為吸金飛起《屍殺禁區》  謝票全面取消戲院無緣睹女神風采

影視圈
更新時間：15:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-26 HKT

由《屍殺列車》導演延尚昊執導，韓國女神全智賢、池昌旭及具教煥主演的喪屍鉅作《屍殺禁區》，自5月28日在香港上映以來反應熱烈，票房已衝破1,600萬港元。電影公司日前宣布全智賢將於6月29日來港出席謝票場，消息令影迷陷入瘋狂，豈料，在謝票場門票開售當日，電影公司突然叫停，今日（26日）更宣布謝票活動全面取消。不過，據悉，全智賢已預留檔期6月29日仍會如期訪港，但「謝票」變「剪綵」，屆時僅現身品牌活動，選擇吸金搵真銀，卻不出席任何謝票場。

全智賢謝票預售前急煞停

全智賢繼《屍戰朝鮮：雅信傳》後再度挑戰喪屍題材，更是她自2013年《復國者聯盟》後，相隔11年回歸大銀幕之作。電影公司日前在社交網無預警宣布，這位韓國女神將於6月29日親臨香港戲院謝票，門票原定於上星期（19日）中午12時預售，正當粉絲摩拳擦掌準備搶飛之際，電影公司在當日卻突然發出通告：「原定今日中午12時預售之《屍殺禁區》謝票場將有所調整，請密切留意進一步公佈。不便之處，敬請原諒。」 通告未有交代調整原因，已令一眾粉絲大感緊張，紛紛猜測「是否嘉賓有變」或「是否取消」。

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全智賢另有「任務」在身

電影公司今日（26日）正式在官網宣布，謝票活動全面取消：「因全智賢小姐行程有所變動，《屍殺禁區》6月29日謝票場將會取消。我們對一直期待的觀眾表示歉意，並感謝大家的理解，不便之處 敬請原諒。」消息一出，粉絲大失所望。然而，全智賢當日其實仍會如期來港，但並非為大賣的電影謝票，而是出席品牌剪綵活動，換言之香港影迷無緣在戲院一睹女神風采。

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