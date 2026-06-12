陳家樂爆連詩雅為女兒入讀心儀學校崩潰：日日看電郵 康城遇全智賢讚保養得宜

陳家樂今日出席一個男士服裝品牌活動，透露正好挑選送給爸爸的父親節禮物，指爸爸愛打扮，時裝觸角很前衛，最喜歡穿恤衫襯波褲，有自己的穿搭風格，故今日正好來揀禮物，而他自己只要女兒肯主動攬他錫他已是最好的父親節禮物，笑指女兒現在很有個性，不是個個叫都會錫。

連詩雅為N班面試情緒瀕臨崩潰

講到太太連詩雅早前帶女兒看展覽時遇到不少粉絲，陳家樂直言展覽場地太多人，令女兒有點怕，「太太同我講個女全程攬到好實無落地，平時帶她去公園玩都無野，有慢慢訓練她的膽量，早幾日帶她去了一個水上活動，上年都有帶過她去游水都無野，以為今次都會無事，點知太多人有點怕。」又說女兒很快就會上N班，由於他們只有一間心儀學校，加上連詩雅是校友，當入不到第一輪面試後，連詩雅非常緊張，日日都看電郵，情緒頻臨崩潰，前幾日終於收到錄取通知時令她鬆了口氣。

陳家樂康城影展見到全智賢

陳家樂上月到康城影展推廣香港電影，稱最開心見到全智賢，讚她保養得宜，完全無變過，他本來準備了很多說話想與她說，不過見到真人時又不太敢，只簡單自我介紹，希望有機會再見她。

陳家樂對再生多個感矛盾

工作方面，陳家樂透露正在拍攝陳茂賢導演新作，但對內容大賣關子，只謂很喜歡今次的角色，又很開心有份演出的電影《拾荒法師》獲邀在韓國富川國際奇幻影展舉行世界首映，但他因工作關係，未能到韓國出席首映活動。連詩雅月尾生日，他笑言準備了一個小行程，過過二人世界，問到可會趁機造人？他笑說：「我想再生一個，但又不是太想，現在已不是有太多時間照顧女兒，如果再生一個好似不太好，都幾矛盾。」

