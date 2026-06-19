全智賢6.29襲港《屍殺禁區》謝票 謝票場原今午開售突變陣預售前急叫停

由《屍殺列車》導演延尚昊執導，韓國女神全智賢、男神池昌旭及具教煥主演的最新喪屍鉅作《屍殺禁區》，自5月28日在香港上映以來，票房勢如破竹，至今已累積超過1,500萬港元，成績斐然。電影公司昨日（18日）在社交平台宣布女主角全智賢將於6月29日（星期六）親臨香港，出席電影謝票場與觀眾見面，今日（19日）中午12時預售謝票場門票，電影公司今午卻突然發出通告，表示：「謝票場將有所調整」，為活動增添了變數。

全智賢相隔11年回歸大銀幕

全智賢繼《屍戰朝鮮：雅信傳》後再度挑戰喪屍題材，是她自2013年電影《復國者聯盟》後，相隔11年再度回歸大銀幕。全智賢再度訪港為電影宣傳，消息一出令影迷陷入瘋狂，沒料到臨預售前出現變數，電影公司今午在IG發出通告：「【通告】原定今日中午12時預售之《屍殺禁區》謝票場將有所調整，請密切留意進一步公佈。不便之處，敬請原諒。」當中未有提到調整原因，但粉絲仍期盼全智賢能順利來港。

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網民求池昌旭具教煥出席

不少網民昨日得悉全智賢即將來港表現興奮，更期待另外兩位男主角池昌旭、具教煥同行：「感謝，我願望成真了，希望明天能成功搶到票」、「可唔可以三個嚟晒」、「是否池昌旭也會來？」、「可唔可以叫埋具教煥」、「只得1日謝票？」但今日宣布謝票場將有所調整，令網民變得緊張：「即是1200不會開賣？」、「係唔係嘉賓有所調整」、「加場？」、「不會是取消？」等。

韓片《屍殺禁區》講乜？

韓片《屍殺禁區》故事講述生物科技教授世正（全智賢 飾）一次參與學術會議，卻意外陷入喪屍病毒爆發，全幢大樓須緊急封鎖。世正與一眾生還者於疫廈內困獸鬥，各人鬥智鬥力，務求搏得一線生機。怎料喪屍進化集結成軍，共享感知智慧持續升級，竟能識穿人類求生的「詭計」。究竟世正與生還者如何智破喪屍，阻止這場威脅人類的浩劫？