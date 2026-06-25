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謝霆鋒王菲西安「世紀同框」互動惹熱議  傳恩愛時刻拖手  男方一舉動證超寵天后

影視圈
更新時間：12:00 2026-06-25 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-25 HKT

謝霆鋒與天后王菲自2014年復合以來，戀情一直保持低調，鮮有公開同框。然而，就在6月24日，這對愛侶竟罕見地一同現身西安咸陽機場，即時引爆全網熱話。據悉，王菲此行是為了親身支持男友即將在西安舉行的演唱會，而全城粉絲更引頸期盼，希望見證二人在台上演「世紀合唱」的歷史性一刻。

謝霆鋒Cool爆王菲素顏氣質依然

當日，霆鋒與王菲甫出現在機場，便立刻成為全場焦點。從網上流傳的相片可見，謝霆鋒戴上型格墨鏡，身穿帥氣的運動外套，一貫保持他Cool爆的巨星風範。身旁的王菲則做「跟得女友」，雖然戴上粉色口罩，面上近乎素顏，脂粉不多，但其清爽的短髮造型更顯俐落，渾身散發的空靈氣質絲毫未減，氣場強大。

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謝霆鋒特意接王菲搭飛機？

有指謝霆鋒今次是特意先由武漢飛往北京，親自接上女友，再一同搭飛機共赴西安。二人全程並肩而行，面對人群的鏡頭不避不藏，更有傳他們時刻拖手，互動自然而默契，恩愛之情溢於言表。

粉絲集氣盼「鋒菲」合體創經典

謝霆鋒將於6月27至28日在西安舉行「Evolution Nic Live」演唱會，王菲此行無疑是為男友打氣。消息一出，網民瞬間沸騰，紛紛猜測王菲會否成為演唱會的神秘嘉賓。「鋒菲戀這是要公開營業了？」、「菲姐終於肯露面了？」等留言洗版，更有大量歌迷開始「點歌」，熱切期盼能見證二人在復合後首次同台演出，合唱《因為愛所以愛》、《傳奇》或《紅豆》等經典金曲，完成一場萬眾期待的「世紀合唱」。

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