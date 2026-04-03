王菲傳牽手謝霆鋒現身眼科醫院  北京罕現身氣質超凡  做一事因為掛住香港？

現年57歲的樂壇天后王菲，近年生活極其低調，除了偶爾在大型晚會上獻聲，鮮有公開露面，讓一眾粉絲相當掛念。早前內娛報道，王菲於3月陪同謝霆鋒到眼科醫院求診，當時二人手牽手極為親密；近日又有網民在北京朝陽區街頭驚喜捕獲其身影，雖然她戴着口罩，但一頭紮起的標誌性丸子頭，配上一身簡約服飾，依然難掩其超凡氣質與迫人仙氣，在人群中被輕易認出狀態極佳。原來當晚王菲跟女友飯聚，並指她因為掛住香港而做一事。

王菲陪謝霆鋒睇眼科？

根據早前內媒報道，王菲被目擊在北京陪謝霆鋒到眼科醫院就診，這對知名CP全程牽手挽手，網友更調侃甜度超標。據報導，當時56歲的王菲以素顏戴黑框眼鏡造型出現，還向醫生「告狀」謝霆鋒平時太愛打遊戲，因而缺少休息，故此眼部出現小問題。

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王菲57歲氣質超凡

到近日王菲跟氣質同樣出眾的好友俞飛鴻一同外出聚餐，兩位女神猶如一對雙生姐妹花，低調地從同一輛車下來，夢幻同框的畫面讓網友驚艷。她們並沒有選擇星級大酒店，而是光顧了一家充滿港式風情的粵式雞煲餐廳。

王菲掛念香港味道？

據悉，這家餐廳主打香港大排檔風格，從招牌到餐牌均使用繁體字，充滿懷舊氣息，人均消費僅約200多元人民幣，對身家豐厚的天后來說可謂相當親民。王菲早年在香港發展近二十年，口味早已「港化」，長居北京多年的她，這次特意選擇如此地道的港式餐廳，不禁讓許多粉絲猜測，或許是天后掛念起熟悉的香港味道，想藉由美食回味一番。

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