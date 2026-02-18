王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人

天后王菲今年第六度登上央視春晚舞台，獻唱《你我經歷的一刻》，其表現備受矚目。然而相比於台上的演出，王菲在後台的一舉一動，反而成為了網民討論的焦點，更引發了兩大爭議，首先王菲於後台疑似沒穿內衣引起「凸點風波」，之後更有她疑似向粉絲「目露凶光」的影片流出，有網民直指她「不把粉絲當家人」。]

王菲「凸點疑雲」瘋傳

演出結束後，王菲身穿一襲灰色緊身裝束在後台準備離開。從網上流傳的影片可見，當工作人員準備為她披上羽絨外套時，她緊身的服裝在胸前疑似出現「凸點」的情況。

王菲「凸點」網民反應兩極

影片隨即在網上瘋傳，引發「凸點疑雲」。有網民猜測她「難道是冷得凸點了？」，也有人認為「沒穿內衣也沒大不了」，覺得無需大驚小怪。不過更多網民理性分析，認為這很可能只是衣服本身的材質或剪裁設計所致，並非真的「凸點」，為天后闢謠。另外，王菲表演完後就出現「於台上似老了十歲」的批評，網民看過後台的影片後，就直指王菲不在台上時顏值明顯在線，都認為是因「台上燈光打得太硬」，而讓王菲受到不當的批評。

王菲疑向粉絲「目露凶光」？

在另一段影片中，王菲在工作人員護送下急步離開，中途卻似乎被熱情的粉絲叫住。王菲停下腳步，轉身時被鏡頭捕捉到一個疑似不耐煩、甚至「目露凶光」的眼神。這個銳利的眼神瞬間引爆了網絡討論。不少網民認為她態度惡劣，留言直指「是咋了，感覺很兇很生氣的感覺」、「好兇惡的眼神」。更有網民作出重話批評，認為「作為公眾人物給觀眾的這個眼神，分明就是不把粉絲當家人呀」。然而，王菲的忠實粉絲則一如既往地維護偶像，表示「這就是一個願打一個願捱的事吧。她的粉就喜歡她這樣」。

