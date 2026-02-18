Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人

影視圈
更新時間：09:00 2026-02-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-18 HKT

天后王菲今年第六度登上央視春晚舞台，獻唱《你我經歷的一刻》，其表現備受矚目。然而相比於台上的演出，王菲在後台的一舉一動，反而成為了網民討論的焦點，更引發了兩大爭議，首先王菲於後台疑似沒穿內衣引起「凸點風波」，之後更有她疑似向粉絲「目露凶光」的影片流出，有網民直指她「不把粉絲當家人」。]

王菲「凸點疑雲」瘋傳

演出結束後，王菲身穿一襲灰色緊身裝束在後台準備離開。從網上流傳的影片可見，當工作人員準備為她披上羽絨外套時，她緊身的服裝在胸前疑似出現「凸點」的情況。

相關閱讀：央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場

王菲「凸點」網民反應兩極

影片隨即在網上瘋傳，引發「凸點疑雲」。有網民猜測她「難道是冷得凸點了？」，也有人認為「沒穿內衣也沒大不了」，覺得無需大驚小怪。不過更多網民理性分析，認為這很可能只是衣服本身的材質或剪裁設計所致，並非真的「凸點」，為天后闢謠。另外，王菲表演完後就出現「於台上似老了十歲」的批評，網民看過後台的影片後，就直指王菲不在台上時顏值明顯在線，都認為是因「台上燈光打得太硬」，而讓王菲受到不當的批評。

王菲疑向粉絲「目露凶光」？

在另一段影片中，王菲在工作人員護送下急步離開，中途卻似乎被熱情的粉絲叫住。王菲停下腳步，轉身時被鏡頭捕捉到一個疑似不耐煩、甚至「目露凶光」的眼神。這個銳利的眼神瞬間引爆了網絡討論。不少網民認為她態度惡劣，留言直指「是咋了，感覺很兇很生氣的感覺」、「好兇惡的眼神」。更有網民作出重話批評，認為「作為公眾人物給觀眾的這個眼神，分明就是不把粉絲當家人呀」。然而，王菲的忠實粉絲則一如既往地維護偶像，表示「這就是一個願打一個願捱的事吧。她的粉就喜歡她這樣」。

相關閱讀：謝賢前女友自爆一原因看不上謝霆鋒 揭鋒菲戀三角謎團 CoCo與四哥分手後生活富泰衣食無憂

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
19小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
21小時前
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
14小時前
鄉議局主席劉業強為香港求得第22籤中籤 連續第九年求得中籤
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第22籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
48分鐘前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
22小時前
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
影視圈
14小時前
41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？
41歲前TVB「一線花旦」獨行花市被讚嫩口 面上一部位「怪異」惹議 影后夫婦竟冇人認出？
影視圈
13小時前
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
TVB「上位女神」東鐵搭霸王車遭斷正 回家吃團年飯坐頭等被查飛 自爆醜怪經歷：我冇面見人
影視圈
17小時前
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
2026-02-16 18:18 HKT