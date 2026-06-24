《火遮眼》北美票房破540萬美元 超越《九龍城寨之圍城》 谷垣健治、謝苗創港產片神話

香港動作猛片《火遮眼》（英文片名：The Furious）近期在香港及海外市場備受矚目，不只在本地取得口碑，更成功打入北美市場，創下驕人票房成績，為港產片爭光！

谷垣健治執導《火遮眼》北美票房超越《九龍城寨之圍城》

根據美國權威票房網站「Box Office Mojo」的數據顯示，《火遮眼》在美國由知名電影發行商Lionsgate負責發行，上映至第二個週末（6月19日至21日），累積票房已高達526.5萬美元（約4,100萬港元）。截至6月22日，該片在北美的總票房更火速衝破540萬美元（約4,200萬港元）。

參考另一部同樣有日本知名動作大師谷垣健治參與的現象級港產神作——《九龍城寨之圍城》，雖然在亞洲叫好叫座，但受限於北美放映規模，最終北美票房為 336,023 美元（約263萬港元）。而《火遮眼》上映短短10多天的北美票房，竟然是《九龍城寨之圍城》的16倍！這意味著《火遮眼》已成功打破華語片的框架，真正打入了美國主流商業院線。而據「Box Office Mojo」的數據顯示，現時《火遮眼》的全球票房已衝破3千萬美元（約2.3億港元）。

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DC高層James Gunn都大讚《火遮眼》

《火遮眼》的成功不僅體現在數字上，其精良的製作和谷垣健治標誌性「拳拳到肉」的武打場面，更獲得了荷里活業內人士的高度評價。據報導，就連DC影業的高層兼英雄片導演James Gunn都在社交平台X上公開推薦，大讚《火遮眼》以及谷垣健治，無疑為電影在國際市場打下了一支強心針。

香港票房衝破500萬 《火遮眼》幕後功臣解構

在美國票房報捷的同時，《火遮眼》在香港的表現同樣出色。製片商安樂影片（Edko Films Ltd.） 早前已在官方Facebook專頁上公布，電影在香港的票房已正式衝破500萬港元大關，以三級片來說成績已算理想，足見本地觀眾的熱烈支持。《火遮眼》作為一部集犯罪與動作元素於一身的電影，明快的節奏和極致的暴力美學，成功吸引全球觀眾的目光。

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火遮眼丨主要演員陣容：

解構《火遮眼》男主角謝苗背景

提到《火遮眼》，絕對不能不提男主角謝苗。這位被譽為「新一代功夫之王」的實力派演員，憑藉在戲中驚人的武打實力，深深打動了無數觀眾。1984年出生於北京的他於1993年、年僅9歲就被王晶導演相中，在電影《新少林五祖》及《給爸爸的信》中飾演李連杰的兒子，成為90年代最炙手可熱的武打童星。

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謝苗獲周潤發資助繼續學業

就在童星事業如日中天之際，謝苗卻迎來了人生的重要轉捩點。1994年，謝苗獲邀參演《賭神2》飾演周潤發身邊的「海遠」。當時業界力勸他趁著爆紅繼續拍戲，然而發哥卻給出截然不同的忠告。他推心置腹地告訴謝苗家人，演藝圈可以等你，但知識不等人，並親自包了一個5,000港元的大利是資助他繼續學業。這番說話最終打動了謝苗的母親，決定讓他暫別影壇，專心讀書，最終他考入首都體育學院修讀民族運動專業，在大學畢業後曾打算做體育老師，最後命運安排他再次回到演藝圈。近年謝苗重返演藝圈，憑藉一系列高質量的動作片奠定實力派地位。早前他曾攜《火遮眼》來港宣傳，更與周潤發睽違32年溫馨重逢，謝苗激動落淚道謝。

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火遮眼丨各地上映日期

《火遮眼》已於多個國家及地區陸續上映，詳細日期如下：