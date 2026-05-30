周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際

近日，影壇巨星周潤發（發哥）與昔日一名曾經合作的「天才童星」久別重逢，相方32年來都沒有相見。周潤發今次甫見到對方，雙方就忍不住深情相擁，發哥面對他更慈父上身，忍不住搣對方的面頰，場面極為感人。這位童星就是現時內地武打巨星謝苗，他擔正男主角的電影《火遮眼》，即將於香港上映，而他年少時曾跟李連杰合演《給爸爸的信》，又和發哥演過《賭神2》，香港影迷一定對他極有印象。

發哥緊擁謝苗場面感人

兩人再次相見，場面溫馨感人。發哥一見到謝苗，便難掩激動之情，立即上前給予一個深情的擁抱，更像慈父般愛惜地輕撫並捏了捏謝苗的臉頰。儘管戴著墨鏡，但發哥臉上真情流露的喜悅顯而易見，他對待謝苗的親暱舉動，彷彿視如己出，更一度疑似出現哽咽情況。這溫暖的一幕不僅觸動了在場眾人，更讓無數網民為之動容，紛紛留言建議沒有兒女的發哥認謝苗為乾兒子，讓這段銀幕情誼在現實中得以延續。

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周潤發資助謝苗讀書

這段深厚的緣份，始於1994年的電影《賭神2》。當時年僅10歲的謝苗，憑藉《洪熙官之少林五祖》等電影已是紅極一時的功夫童星，鋒芒甚至蓋過許多成年演員。在合作期間，發哥已看出這位少年天賦異稟，但他更關心謝苗的長遠發展。發哥回憶自己年少時因學歷不高而吃盡苦頭，深知知識的重要性。因此，他語重心長地勸說謝苗，演戲的機會將來還有，但讀書的黃金時期錯過便不再來。為了表示誠意，發哥親自到《給爸爸的信》的片場，拿出五千港元紅包資助其學業，這在當時是一筆可觀的數目。

謝苗由衷多謝周潤發

當時，許多人認為在事業巔峰期選擇回歸校園，會斷送謝苗的星途。然而，謝苗毫不猶豫地聽從了這位前輩的建議。事隔多年，在這次重逢中，謝苗的雙眼因感動而泛紅，他向發哥深深一鞠躬，親口說出了埋藏心底32年的感謝。謝苗坦言，他從不後悔當年的決定，並認為正是這段重返校園的經歷，讓他沒有在年少成名的浮躁中迷失，為日後成為一個更成熟、更有內涵的演員奠定了堅實的基礎。對他而言，發哥的建議是改變一生的金玉良言。謝苗擔正的《火遮眼》，去年於多倫多作全球首映，爛番茄網站上得8.9分，即將於美國和香港公映。

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