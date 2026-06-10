火遮眼丨謝苗32年後重遇周潤發 感謝當年紅包與讀書建議 谷垣健治不介意列作三級片：等未成年觀眾長大後看

電影《火遮眼》今晚舉行武林高手群星首映禮，獲嘉賓吳彥祖、張晉、伍允龍、錢嘉樂、湯盈盈等撐場。導演谷垣健治受訪時透露，他為男主角謝苗度身訂造角色，開拍時已鎖定由他擔演。兩人相識多時但首次合作，谷垣健治大讚謝苗以真心演繹打戲，令人感動。謝苗提到其中一場以錘子追打的戲份，拍攝多次都不成功，最後一次在運氣下成功；他又為另一場追逐戲練跑了三日，並笑說自己現在跑得很快。打戲中他最多以一敵十五，坦言從9歲開始拍動作戲，也感到不簡單，依靠經驗及通過訓練才能完成。

周潤發心中謝苗仍是小孩

謝苗提到早前重遇周潤發，二人已32年沒見面，重逢後恢復聯絡。他多謝發哥當年建議他回去讀書。被問到當時是否獲發哥給予5千元紅包？他表示錢多少不重要，那是一份心意，又笑說發哥再見面時還問起他的媽媽。他笑指自己已42歲，已不需要媽媽陪在身邊，可能在發哥心中他還是個小朋友。

谷垣健治獲《九龍城寨》幕後團隊捧場

另外，谷垣健治最近忙於拍攝《九龍城寨之終章》，他表示之前拍攝時知道有傳媒拍照，也特意穿上《火遮眼》電影T恤。說到《九龍城寨》的幕後團隊這晚都來捧場，被問到會否擔心《火遮眼》被列作三級片而缺少未成年觀眾？谷垣健治表示可以等他們長大後再看。

