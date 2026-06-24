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TVB女神級主播林婷婷透視裝報天氣惹關注 薄紗顯身材曲線優雅又性感 年初嫁同事李天耀

影視圈
更新時間：17:00 2026-06-24 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-24 HKT

33歲TVB新聞主播林婷婷(Jacky)向來形象專業，近日她於明珠台(Pearl)主持天氣報告時，以一身黑色透視裝束亮相，引起網民注意，有網民留言：「Jacky，開心迎夏至，酷熱天氣警告下穿Lace。」林婷婷當日身穿一件黑色上衣，設計相當別緻，胸口及雙袖位置均為透視薄紗，上面帶有精緻的喱士花紋，在優雅中帶點性感，腰間則配上一條白色幼皮帶，突顯腰線，整體打扮時尚又不失端莊。

林婷婷亮麗外型深受觀眾歡迎

林婷婷畢業於香港中文大學英文系，曾經做過三年中學教師，是新聞界的學霸。她在2021年加入TVB新聞部，憑藉流利的口條、穩健的台風及亮麗外型，很快就晉升為主播，並因出眾氣質被封為「新聞女神」，深受觀眾歡迎。無論是報導本地新聞還是國際大事，她都表現得游刃有餘，展現出色的專業能力。

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林婷婷年初與TVB男同事李天耀結婚

事業得意的同時，林婷婷的感情生活也開花結果。今年初，她與同為TVB新聞部主播兼記者的男友李天耀（Timothy）舉行婚禮，正式拉埋天窗。二人在工作上是好拍檔，如今成為人生伴侶，獲得不少同事和觀眾的祝福。不少網民討論林婷婷是否因已婚的關係，想在形象上有更多變化，不介意性感出鏡。

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林婷婷與李天耀婚禮逐格睇：

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