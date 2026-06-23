曾志偉父女沽荃灣半山豪宅  賣寶雲匯三房連車位套現逾1200萬  獎門人賣樓曾狂賺近3千萬

現年73歲的曾志偉向來投資有道，近日他看準樓市回升的時機趁機沽貨，與女兒曾寶儀等相關人士售出位於荃灣半山「寶雲匯」的一個3房套單位，成功套現1,240萬港元，持貨逾10年賬面微賺約8%。

曾志偉沽出豪宅連3車位

據市場消息指，上述易手的單位為荃灣半山荃錦公路98號寶雲匯7座高層A室，實用面積達1,107方呎，採3房套間隔。單位最終連同3個車位以1,240萬元成交，折合實用呎價約11,201元。

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曾志偉及曾寶儀共同擁有

資料顯示，該單位的原業主為「中太管理有限公司」，其公司董事名單中就包括了曾志偉及其愛女曾寶儀等人士。翻查記錄，該公司早於2012年以1,080萬元購入上述單位及1個車位，其後再於2015年斥資70萬元一手購入另外2個車位，總買入成本合共1,150萬元。是次轉手，賬面獲利90萬元，物業升值近8%。

寶雲匯位於荃灣半山

寶雲匯近期平均成交呎價約10,680元，雖然較3個月前下跌約5.42%，但近3個月內錄得的5宗成交全屬獲利離場，反映屋苑具一定抗跌力。目前屋苑約有3個3房單位放盤，叫價介乎798萬至1,300萬元不等，呎價為11,192元至12,623元。

曾志偉投資眼光獨到

其實曾志偉一向熱衷投資物業，過往亦有多次眼光獨到的獲利紀錄。當中最受矚目的，莫過於他在2002年僅以420萬元買入九龍界限街164號地下物業，持貨19年後，於2021年獲恆和珠寶集團以高達3,200萬元收購，賬面狂賺2,780萬元，升幅高達6.6倍。

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