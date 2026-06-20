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曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義

影視圈
更新時間：09:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-20 HKT

73歲的曾志偉自今年初辭任TVB總經理一職後，經歷了一段「無官一身輕」的逍遙生活。卸下電視台重擔的他未有停下腳步，反而選擇低調自組班底重新出發。近日，有網民在內地佛山街頭野生捕獲曾志偉的蹤影，同行的還有一位年約五十歲的女子，兩人的互動隨即惹來網絡熱議。

曾志偉最新狀態頗為有型

現身佛山的曾志偉，展現出前所未有的「狀態鬆弛」，在穿搭上更是大膽破格、頗為時尚有型。當天他身穿一件粉色小馬甲，下身搭配一條灰色的寬鬆長裙褲，腳踩一雙舒適的運動鞋，顯得十分親切貼地。

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曾志偉跟紅顏知己好有默契

而與他並肩同行的紅顏知己，同樣十分吸睛。這位年約五十歲的女士顏值保養得宜，當天她戴上一頂帽子，衣著裝束亦頗為新潮，與曾志偉的穿搭風格相得益彰，亦都頗為合襯。在街頭漫步時，兩人雖然未有任何牽手等親密舉動，不過就極有默契，相方的步伐與動作好一致，舉手投足間，內裏藏着一種說不出的深厚感情與信任。

曾志偉神色凝重女友人默默守候

據悉，兩人當日走進了一間麵包奶茶店內跟店主互動。在交談期間，曾志偉的神色頗為凝重，似乎在認真了解店舖情況或商討事宜；而這位紅顏知己則展現出極高的情商，盡量在旁配合，不爭不搶，只是默默地守着曾志偉，給予他最堅實的陪伴。

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曾志偉女友人身份曝光

有指這位一直陪伴在志偉身邊的紅顏知己名為Vanus Li（人稱阿雪），她正是2014年4月因心臟病猝逝的TVB資深化妝師張家萬（Gary）的遺孀。當年Gary不幸離世，曾志偉曾在追悼會上激動痛哭，大讚對方是追求完美的藝術家，並當眾承諾：「我哋會好好照顧阿雪。」

曾志偉跟Vanus多次遊日

自此之後，Vanus便當上了曾志偉的御用私人助理兼化妝師，全權負責處理他工作與生活上的大小事務。這十年間，二人多次被拍得走在一起，更曾多次被拍得結伴到日本旅遊（包括同遊大阪逛家品店）。就連2018年曾志偉在北海道余市發生車禍時，同行的女友人亦正是Vanus。

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