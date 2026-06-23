海兒首回應《東周刊》獨家爆拍拖：唔想影響愛錫我嘅人 提結婚真實想法 盼留私人空間

「音樂女神」海兒（陳海兒、Hedy），被最新一期《東周刊》獨家爆密冚多時的戀情！日前她現身中環PMQ，獲高大猛男駕黑色寶馬接送，2人更到西環咖啡店撐枱腳。男方對她照顧有加。其後更到海濱漫步賞日落。海兒回覆《星島頭條》表示：「謝謝大家關心，抱歉自己私事打擾到大家，我入行時間尚淺，之前冇特別提起感情生活，純粹係唔想因為公眾人物呢個身份，影響到身邊一直愛錫我嘅人，所以希望可以保留少少私人空間，目前我未有結婚打算，重點都放在工作上，仲有好多工作上嘅目標想去試，除咗現時女高音同埋導師評審嘅工作，我希望將來可以出到屬於自己嘅歌，甚至開到自己嘅音樂會，同時想喺度趁呢個機會，多謝一直支持我嘅fans，感激一路以嚟在我身邊默默支持我嘅人，我會繼續努力做好自己嘅工作，多謝大家！」

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男方對海兒照顧有加

日前海兒被目擊於中環PMQ結束行程後，獲一名駕駛黑色寶馬的高大猛男親自接送。兩人隨後驅車前往西環一間咖啡店撐枱腳，期間男方對海兒照顧有加，見女方難抵冷氣，更立刻脫下恤衫為她披上，舉動極盡體貼。歎完咖啡後，這對熱戀中的情侶更漫步海濱長廊欣賞浪漫日落，海兒全程冧爆甜笑，最後兩人由男方駕車同返薄扶林香閨，繼續享受甜蜜的二人世界。

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