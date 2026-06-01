鑽石級筍盤黃宗澤遇海兒即發功？揸絕版古董車出巡 卻因「一事」嚇到面色大變

黃宗澤（Bosco）出道超過二十年，多年來活躍於影視圈，拍攝過無數經典劇集與電影，近年黃宗澤北上發展，吸金力驚人，加上投資有道，自揭曾持有近10個單位，物業遍布香港、內地及東南亞，保守估計身家早已超過逾億元，是娛樂圈中公認的「鑽石級筍盤」。

黃宗澤對海兒心心眼

黃宗澤本身亦是愛車之人，尤其對古董車情有獨鍾，他曾自爆收藏最貴的汽車價格高達300萬，手頭上已經擁有八架車，于過並非全部是古董車，有些是公司車，有些是以往買下其他牌子的汽車。日前黃宗澤出動絕版墨綠色Ford Mustang Shelby GT500古董跑車，為周家怡與海兒的YouTube節目《恨駕女團》擔任嘉賓，期間竟然對海兒心心眼！

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周家怡昨日在IG發文感謝多謝黃宗澤揸古董車為《恨駕女團》擔任嘉賓，黃宗澤今次出動1968年出產的墨綠色Ford Mustang Shelby GT500古董跑車，周家怡忍不住大讚黃宗澤不是只有錢那麼簡單，是有品味地花錢。黃宗澤說：「呢架車係我細個嘅夢想，細個睇戲已經成日見到，嗰陣唔知係乜嘢型號，只係覺得好靚，入咗行就越來越留意呢架車，最後忍唔住買咗返嚟。」黃宗澤表示今次首次拍車的節目，連愛車亦次出動拍攝：「呢架車我買咗7、8年，大約70萬左右，喺外國運返嚟，不過買返嚟係黃色，我唔係太鍾意，所以全車拆晒重新整過。我冇計過多多錢。」黃宗澤是圈中著名的「車癡」與古董車愛好者，收藏了多架珍藏名車，除了這架GT500古董跑車外，還有充滿復古風味的經典日系中古車Nissan Figaro，其收藏中最貴的一架絕版古董車，市值已升值至高達300萬港元，被形容為將「一層樓」揸出街。

在訪問中，黃宗澤對海兒全程心心眼，不時冷落了周家怡，搞到她自嘲為電燈膽，不過當黃宗澤聽到海兒養蛇話題，淡定分享自己被毒蛇咬住手五分鐘的驚人經歷後，瞬間面色一變並笑罵：「你哋兩個好嘢！特登咁樣嚟陰我係咪啊？」黃宗澤和周家怡提到網上流傳的一個驚悚都市傳說：「聽講蛇如果打直瞓喺你身邊，其實係度長度，睇下幾時可以一啖吞咗你。」海兒立刻認真為愛寵護航，反駁指蛇只會吃和自己一樣粗的食物，黃宗澤再激動反駁：「新聞嗰啲蟒蛇，連一隻牛都吞得晒呀！隔籬屋陳師奶個仔冇咗囉！」黃宗澤更發揮超強想像力，生動模仿起蛇在夜裡打直身子「嘶嘶」蠕動的模樣，搞笑演繹蛇的內心戲：「牠一邊蠕動，一邊其實在測量『個牙膏夠唔夠大』，看自己的嘴要張到多大！」結果海兒瞬間無言以對。網民紛紛留言大讚「笑到噴飯」：「估唔到黃宗澤都咁搞笑」，更有人直指「隔籬屋陳師奶個仔冇咗，呢句真係忍唔住笑了」。不少觀眾認為這集是《恨駕女團》開播以來最好笑的一集：「咁多集今集真係最好笑」「睇一次笑一次」、「笑到標眼水」。

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黃宗澤自2017年北上發展瘋狂吸金，加上媽媽為他全權打理財政及投資物業，早已有車有樓且做生意當老闆，他曾自爆在香港、內地及東南亞擁有超過10個物業，包括於東南亞先後購入八、九間物業、三個沙田銀禧花園單位，物業市值過億。愛車成狂的黃宗澤又曾表示每當朋友要上他的古董車，事前自會特別告訴朋友要小心，還會親身指導坐姿應該要怎樣，首先必須要臂部坐下去，再抬起腳，縮放下來，便不會造成任何破損了！半夜睡不着的時候，就會跳上自己的車開開引擎，聆聽車子的聲音，還會刻意去聞一下皮革氣味。