「龔燁」張景淳力撐姜濤唱《李香蘭》捱轟 不甘被寸「黐金糠」反擊：會得到乜實際利益

姜濤一連3場的《“LAVA”LIVE TOUR 2026 - MACAU》世界巡迴演唱會在經歷了香港首站、倫敦、加拿大、美國等多個歐美站點後，日前在澳門完成了壓軸最終站，為整個世界巡迴演唱會劃上了完美句號。

姜濤演繹《李香蘭》掀起風波

姜濤今次的演唱會為「姜糖」們帶來不少驚喜，在澳門站曾演繹多首金曲向前輩致敬，包括有《Because of you》和《李香蘭》等等。張學友的經典歌曲《李香蘭》難度公認是「魔王級」，今次姜濤的演繹獲不少人讚好，但同時亦有網民批評他的唱功。參加《新秀歌唱大賽溫哥華選拔賽》而入行的張景淳，以前輩身份點評姜濤的表現，卻意外成為網上熱話。

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姜濤挑戰演繹歌神張學友《李香蘭》

姜濤在第二場澳門演唱會挑戰演繹歌神張學友的《李香蘭》，姜濤曾說：「由細到大都聽爸爸唱，其實佢唱唔到嘅但都好鍾意聽呢首，我第一印象係… 有冇睇周星馳？」姜濤表示一直想唱這首歌，希望不認識此歌的觀眾可以透過這次演唱會認識《李香蘭》。結果姜濤順利過關，不少人留言讚好，連TVB小生張景淳亦表示：「幾好聽」，想不到竟然掀起一場風波。

有人留言寸近年因「龔燁」一角入屋的張景淳，表示：「因為冇得做《愛回家》，先去癡埋人哋嗰邊？」張景淳隨即回覆：「呢個留言係無乜腦的。不過你牽扯到愛回家心眼咁壞，覆你。我係TVB藝人，癡（黐）乜？會得到乜實際利益，你話返我知？threads自動畀我睇，聽到第一句，最後無飛片聽晒，呢首歌唔係容易唱得好或有感覺。而surprise我喺姜濤平時唱歌並無呢種感覺，呢次有而且今時今日令一個唔係 fans嘅人睇晒幾分鐘片係一定有啲嘢值得。我純粹簡單三個字表達，你哋都要陰謀論咁多？心眼何壞。」

張景淳續說：「如果係呢首歌，我自己從90年代已喜歡而從前試過唱，自己不滿意從未試過攞嚟演出。呢首用氣要穩定，重點喺吶喊同時要擁抱納悶嘅情緒。如果單單hit到啲note但做唔到情緒就會單純變成「賣弄歌藝感」會很重。呢個係好多人唱學友歌很多時會變成嘅結果。另外呢首慢吐出歌詞，但首歌咁長而按耐得住整首要感情唔斷，因此唱呢首歌好難令聽嘅人聽到最後唔悶。有啲歌唱中晒音而情緒分低啲都可以，但呢首唔得。剛好就有唱出嗰種納悶情緒同連貫感覺。」

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張景淳回覆引來不少網民留言

張景淳的回覆引來不少網民留言：「我現場聽真係俾佢感動到。」、「完全冇諗過姜濤會唱呢首歌啊。」、「未必唱功及原唱，但聲音辯色度獨一無二，但你會記得係佢。」、「作為街客，阿姜唔需要和神級前輩比較，佢只需要用返自己方式唱歌就可以…我覺得姜比較以前唱慢歌，咬字和情感表達有進步，至少我聽得舒服。」、「不知不覺. 整首聽完。」、「有一說一，好好聽絕對唔係，都有不少缺點改善，音準咬字等等。但以現場計嘅，的確好過以前，起碼算得上一個有完整性嘅演唱。」、「其實係咪得學友是有權講佢得唔得。」、「呢隻係神曲，好難唱，姜好勇敢，預咗有人會唔鍾意，但佢照揀呢隻唱證明佢對自己好有信心。好開心見到對自己有信心嘅姜。」

亦有人說：「咁佢都係講自己嘅真實睇法，更加證明姜唱得好，連對家嘅藝人都讚。」、「張生純粹有感而發，好真，多謝佢讚姜濤。」、「佢留言好大方喎，讚下人都唔得。」、「其實我覺得唔需要理對方係咩身分，人哋讚賞阿姜，單純欣賞角度，回應一句～多謝就可以了」。

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