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中年好聲音4丨周志康劉威煌巨聲戰友合體 孖生哥哥周志文現身 金牌司儀潘宗明夫婦撐鄭家聲

影視圈
更新時間：21:51 2026-06-21 HKT
發佈時間：21:51 2026-06-21 HKT

無綫電視（TVB）翡翠台節目《中年好聲音4》今晚（21日）播出「中123助力賽」上半場賽事。本回合賽事邀請了孫耀威擔任嘉賓評審，而韋綺姍與李麗霞（黑妹）則以「知音人」身份參與。本集焦點除了13強選手與前三屆師兄師姐的合作演出外，幾位參賽者的表現及台下支持者亦成為網民討論熱話，當中前金牌司儀潘宗明與周志文到場最受網民關注。

周志文到場撐細佬周志康

同為第一屆《超級巨聲》出身的周志康與「中2生」劉威煌，在本回合被安排合作演唱組合Soler的歌曲《失魂》。這對昔日戰友相隔17年再度同台，為演出增添話題性。二人的搖滾風格表演充滿張力，最終獲得86分。周志康的孖生哥哥周志文亦有到場觀賽，在觀眾席上為弟弟打氣，場面溫馨。

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前金牌司儀潘宗明現身支持鄭家聲

另一參賽者鄭家聲本回合未有展現其招牌舞蹈，改為演繹慢歌《阿牛》。嘉賓評審孫耀威對其表現給予正面評價，指他演唱第一句已經成功「入戲」，聽感舒適。

此外，節目現場亦有特別嘉賓觀眾。前無綫金牌體育節目司儀潘宗明偕同太太許加恩（前天氣主播），專程由多倫多回港支持鄭家聲。潘宗明受訪時透露，早於鄭家聲當年參加《新秀歌唱大賽》時已經認識對方，並表示自己一直是《中年好聲音》系列的觀眾，對於能親身在現場觀看跨季參賽者同台感到非常值得。

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潘宗明被封「萬能潘」娶天氣主播許加恩

對於不少資深觀眾而言，潘宗明的出現喚起了不少集體回憶。潘宗明於80年代末期加入無綫，憑藉淡定、幽默及專業知識，成為《體育世界》的王牌主持及奧運節目「常客」。由於他曾主持《歡樂今宵》、《K-100》、《香港早晨》及多個大型節目，因而有「萬能潘」之稱；其中1995年主持賀歲盃決賽時成功帶動全場觀眾玩人浪，更成為一時佳話。

而其太太許加恩當年亦於無綫任職，曾擔任翡翠台及明珠台天氣主播，當年被喻為「最美天氣女郎」。兩人於1988年結婚，至1996年舉家移民多倫多，是圈中公認的模範夫婦。今次回港亮相螢幕，無疑為節目增添了不少溫馨的情懷亮點。

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