李泳豪為李家鼎慶祝父親節 合照顯溫馨 無業李泳漢被鼎爺「遺棄」不再獲供養近況成謎

李泳豪今日（21日）在社交平台分享與父親李家鼎（鼎爺）的溫馨合照，慶祝父親節。相中父子二人齊齊豎起拇指，大歎火鍋，氣氛融洽，豪仔留言：「Happy Father's Day（父親節快樂）」。這與早前哥哥李泳漢與父親爆發激烈糾紛，甚至被鼎爺公開宣布脫離父子關係的緊張局面，形成強烈對比。

李泳豪父親節帶爸爸李家鼎食火鍋

今日（6月21日），李泳豪在IG上載了一張與爸爸李家鼎食飯的合照，慶祝父親節。他從相片可見，李泳豪與鼎爺在一間裝潢雅緻的餐廳享用火鍋，桌上放著一大盤切得相當精美的牛肉，以及一個鴛鴦火鍋，兩人更齊齊對著鏡頭豎起拇指，面露微笑，看起來心情極佳，父子關係不言而喻。

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李家鼎與李泳漢父子關係決裂

這次溫馨的父子聚會，與李家近期的家庭風波大相逕庭。早前，李泳豪的哥哥李泳漢因家事問題，與父親李家鼎及弟弟李泳豪關係破裂。李泳漢曾多次接受傳媒訪問時，表達對家人的不滿，指媽媽施明不滿李泳豪老婆林妤謙（Agnes）、指李泳豪夫婦操控爸爸，而李家鼎則力撐細仔，反斥李泳漢一家苛索金錢、隱瞞施明離世消息長達10天、逼走李泳豪霸大屋、長年不工作等，事件愈演愈烈。

最終，李家鼎在忍無可忍之下，公開表示已與李泳漢脫離父子關係，更表示不會原諒李泳漢，言辭間相當決絕。自此之後，李泳漢亦未再就事件作出公開回應，早前被爆赴印度拜佛，近況成謎。

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李泳漢被爸爸李家鼎鬧爆避走印度？