李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情

81歲李家鼎（鼎爺）曾因前妻施明離世與家庭糾紛，加上受慢性腸胃炎折磨，令健康響曾警號，暴瘦20多磅變紙板人，情況令人擔心，幸而在細仔李泳豪和新抱林妤謙（Agnes）陪伴下，狀態逐步回穩，不單重現笑容，雙頰明顯長回少少肉。

李泳豪父子探店盡顯大師風範

李泳豪今日（11日）在YouTube貼出一段「我和鼎爺生活紀錄」的短片，兩父子齊齊到九龍城一食肆探店，嘆李家鼎最愛的豬肺湯和燒鵝。片中李家鼎精神狀態飽滿，整個用餐過程表現得相當精靈，不僅思路清晰，與兒子對答如流，講起自己最愛的「燒鵝米線」同「揀叉燒」心得時，更是中氣十足，盡顯「鼎爺廚房」霸氣與大師風範。

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李家鼎澄清前度財務糾紛不抗拒新戀情

李家鼎日前接受TVB娛樂新聞台訪問，在節目中，李家鼎透露在最低落的時期，幸得家人及朋友的關心孝順，讓他大感安慰：「豪仔好孝順，不枉我錫佢，而家佢係我長者，唔敢講係爸爸。細新抱同仔兩個唔得閒，朋友會買飯畀我食啦，或者煮飯畀我食啦，招呼埋我啦，一家大細㗎，好似我細佬細妹。我細妹住老人院嘅，佢好精神㗎，佢揸架坦克車（輪椅）來去自如，佢係輪椅高手嚟㗎，好奀皮。我細佬就好滋音嘅，都會嚟睇我嘅，除非落大風大雨啦，一嚟就嚟六個鐘頭㗎。」對於早前與前女友Viva的財務糾紛傳聞，李家鼎在節目中澄清，指對方並沒有牽涉到其財產，相關報導並不屬實：「財產冇乜嘅，冇啲咁嘅事，又話豪仔兩公婆問我攞百五萬，仲找我女友嘅女兒做見證，成件事都唔合理唔合邏輯嘅。（佢有冇幫你好睇住啲錢？）冇，呢啲冇。」至於會否接受新戀情，李家鼎笑稱自己「不抗拒」：「80歲人有咩抗拒？但係暫時未遇到，煩唔煩係自己控制，人哋嚟到你落閘就可以。 你有感覺到㗎。好殷勤咁招呼你，又扶出扶入嗰類，係靚，但係我驚，我咪話我會自己照顧自己，我怕醜㗎。」李家鼎現在包括財政在內的所有事務，都已全權交由兒子和新抱打理：「好似而家財政各樣嘢，都係豪仔同細新抱幫我打理，發言權喺晒佢哋嗰度，有咩你問佢。（係咪問返佢哋攞零用錢？）咁就唔使，講聲畀佢聽，點解無咗咁多，我會話聲畀佢聽幾時幾日，我以前攞落咗幾多錢幾多萬，你同我搞掂佢。」

李家鼎胃口大增由朝食到晚

李家鼎續說：「養我呢個老嘢好簡單，我不嬲都唔會亂使錢，打麻雀、啤牌、鋤大Ｄ、牌九樣樣都識，但係我冇興趣，贏錢落袋最多七成，又要威又要請別人吃飯，又要醒呢個醒嗰個，輸就輸到入肉。做武師辛苦捱更抵夜打到骨也歪，你咁樣輸錢還要被人說是魚腩，我可以幾日喺屋企搞吓啲盆栽呀，雀仔就過一日。」李家鼎曾在節目分享最原汁原味享受燒鵝瀨方法，他曾說︰「先將舊鵝浸落瀨粉，等佢啲肉汁同鵝油滲入碗湯，食起嚟碗粉完全唔同味道。」今次在李泳豪「我和鼎爺生活紀錄」中，雖然轉食燒鵝米線，但依然用最原汁原味食法，李泳豪笑問：「有啲人成日問點解你咁鍾意食燒鵝呢？」李家鼎說：「燒鵝喺燒臘入面呢，佢有一種特別嗰種味道透出嚟㗎，食落好香㗎。我個口鍾意食嗰啲叉燒呢，又要肥又要瘦，每樣平均，但出面好少燒臘檔，選材料選得咁平均㗎啦。」李家鼎的記憶力同樣令人佩服，能滔滔不絕地講述九龍城昔日的冰室歷史同舊式茶檔術語，如「和尚跳海」即滾水蛋。李泳豪還說：「細個老竇逼我飲一種湯，真係好唔掂，就係芫茜煲扁魚，真佢一拎埋嚟我就反胃。我老婆佢超鍾意芫茜，仲諗住喺露台種，我叫佢唔好搞多咁多嘢，想謀殺親夫。」 現時李家鼎的胃口大增，當日與李泳豪已經食「第三餐」，他笑說：「我朝早四點幾餓醒，食咗個杯麵，餓醒真係好辛苦。」李泳豪說：「我寧願你不停有胃口咁食，好過之前乜都唔食。」

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