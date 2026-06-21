李蔓瑩穿性感中空裝晒核彈級上圍 盡展「咪神」玲瓏浮凸身材 與伍允龍拍拖關注度急升

「咪神」李蔓瑩自去年大方認愛武打男星伍允龍後，愛得愈發高調，兩人雖有著13歲的年齡差，感情如膠似漆，但男友伍允龍經常忙於拍戲，李蔓瑩遂找來閨密、女團Super Girls前成員李靜儀（Heidi）相約見面，行街解悶，兩位美女全程不停白拍打卡，毫不吝嗇大派福利，而李蔓瑩的「中空戰衣」，讓她的惹火身材展露無遺，畫面極度震撼。

李蔓瑩中空裝戰衣顯澎湃上圍

從李蔓瑩在社交平台分享的照片可見，她與閨密在戶外餐廳享受悠閒時光，當日李蔓瑩將一頭紅棕色秀髮梳成可愛的丸子頭，青春氣息滿溢，她身穿一件白色黑波點的短袖連身裙，設計看似清純，但胸前的「中門大開」剪裁卻暗藏驚人心機，超低胸的領口設計，加上中央的綁帶細節，讓她豐滿堅挺的上圍完全無法遮擋，呼之欲出，相當吸睛。李蔓瑩分享的數張相片中，她換上一件極度貼身的啡色細肩帶低胸短背心，雖然剪裁簡單，卻將她「犯規」的身材勾勒得淋漓盡致，獲得大批網民一面倒讚她漂亮性感，更羨慕伍允龍可以將李蔓瑩私有化。

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男友伍允龍開綠燈批准性感

伍允龍對女友李蔓瑩的性感形象沒有半點不悅，早前在回應女友拍攝性感寫真時，他便幽默地形容女友只是「與貓仔影相」，更強調女友對自己的工作非常有想法，作為伴侶會完全尊重，有傳兩人已有結婚共識，感情穩定甜蜜，粉絲們也紛紛留言，期待早日聽到他們的好消息。

李蔓瑩情路豐富多彩曾認雙性戀

回顧李蔓瑩的感情史，一樣多姿多彩，她曾勇敢坦承自己是雙性戀，除了廣為人知的與體育節目主持人鄺家銘（阿占）的一段情外，她更與一位同性富貴髮型師Joe有過長達4年的戀情，交往期間生活富貴，曾被指一個月豪買五個名牌手袋。在與伍允龍交往前，她也曾與ViuTV主持駱振偉傳出緋聞，如今她經歷過愛情路上的風風雨雨，與伍允龍的戀情穩定發展。

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