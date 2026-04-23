李蔓瑩變「甜蜜咪神」隨時嫁伍允龍 「準人妻寫真」胸前不扣鈕 超澎湃上圍有睇頭

「咪神」李蔓瑩（Renee），早前在社交平台宣布即將推出首本個人寫真散文集《慢下來的理由》，並率先發布多張性感寫真照「派福利」，瞬間引爆網絡，粉絲反應極為熱烈。近日她身穿米白色低胸針織衫搭配棕色短裙，對著鏡頭露出燦爛笑容，散發出既甜美又性感的氣息，還刻意扣少兩粒鈕，令澎湃上圍呼之欲出。之後她又換上貼身長袖運動上衣和黑色緊身褲，在陽光下騎著三輪車，展現出健康活力的鄰家女孩形象，並自稱是「天氣之子」，每次出外拍攝也有好天氣。

李蔓瑩隨時嫁伍允龍

愛情事業兩得意的李蔓瑩，去年大方認愛武打男星伍允龍。雖然兩人有著13歲的年齡差，但感情卻非常甜蜜穩定。對於女友推出性感寫真，外界都好奇男友伍允龍的反應。然而，伍允龍的表現卻堪稱「滿分男友」，他非但沒有絲毫不悅，反而表現出極大的尊重與支持。當被問及感受時，他幽默地形容女友只是「與貓仔影相」，輕鬆帶過。他強調女友李蔓瑩對自己的工作非常有想法，作為伴侶，他會完全尊重，另外伍允龍大爆已跟李蔓瑩傾婚期，二人默契十足感情穩定，分分鐘短期內宣布婚期。

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李蔓瑩情史豐富曾認雙性戀

李蔓瑩推出寫真集，可說是她演藝事業上的一次重要里程碑，而回顧她的過去，其情史也如她的演藝生涯一樣多姿多彩。她曾毫不避諱地坦承自己是雙性戀，在愛情世界中勇敢地跟隨自己的感覺。早年，她曾與體育節目主持人鄺家銘（阿占）有過一段情，為外界所熟知。其後，她與一位同性富貴髮型師Joe，展開了長達4年的戀情，據指在交往期間，李蔓瑩的生活過得相當富貴，更被媒體報導曾一個月內豪買五個名牌手袋，生活質素大為提升。而在與伍允龍交往前，她也曾與去年離婚的ViuTV主持駱振偉傳出緋聞。如今，她與伍允龍的穩定關係，似乎也印證了她在經歷風雨後，終於找到了屬於自己的幸福生活。

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