Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍允龍未感肉赤女友出寫真派福利 認與李蔓瑩傾婚期

影視圈
更新時間：20:15 2026-02-26 HKT
發佈時間：20:15 2026-02-26 HKT

伍允龍到尖沙咀支持好友趙慧珊（Aka）的畫展，他指兩人是相識十多年，憶當年與她及廖子妤的經理人相熟，對方安排她們上動作演出訓練班，學一門技能，伍允龍表示︰「所以佢哋都叫我做師傅仔！」大讚跳舞出身Aka的身手好靈活，好畀心機學。

伍允龍形容Aka繪畫有水準，問可有出錢出力支持？他笑言：「有出力！Aka送咗好多畫畀我！」問不帶「師母」李蔓瑩（Renee）撐場？他笑言一個人撐就足夠。問有無想過舉行畫展？伍允龍︰「我都係讀藝術，諗過做漫畫家，從事過平面設計或者教藝術，返嚟香港先入行做幕前。」問有沒有畫畫送結女生？他笑言沒有，「呢件事自己享受就得啦！」談到女友李蔓瑩出寫真，問可感肉赤？伍允龍反問為何要肉赤，形容女友只是與貓仔影相，「佢對工作有諗法，我會尊重。」反而雙方有討論紙質問題，「我好信佢，佢有分吋，交畀佢自己決定，呢方面我唔係專家。」並指不覺得女友派福利。問可有討論結婚話題？他指有傾，並稱︰「家人冇催婚，媽咪知我大個仔有計劃。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
6小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
1小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
2小時前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
政情
7小時前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
5小時前