伍允龍未感肉赤女友出寫真派福利 認與李蔓瑩傾婚期

伍允龍到尖沙咀支持好友趙慧珊（Aka）的畫展，他指兩人是相識十多年，憶當年與她及廖子妤的經理人相熟，對方安排她們上動作演出訓練班，學一門技能，伍允龍表示︰「所以佢哋都叫我做師傅仔！」大讚跳舞出身Aka的身手好靈活，好畀心機學。

伍允龍形容Aka繪畫有水準，問可有出錢出力支持？他笑言：「有出力！Aka送咗好多畫畀我！」問不帶「師母」李蔓瑩（Renee）撐場？他笑言一個人撐就足夠。問有無想過舉行畫展？伍允龍︰「我都係讀藝術，諗過做漫畫家，從事過平面設計或者教藝術，返嚟香港先入行做幕前。」問有沒有畫畫送結女生？他笑言沒有，「呢件事自己享受就得啦！」談到女友李蔓瑩出寫真，問可感肉赤？伍允龍反問為何要肉赤，形容女友只是與貓仔影相，「佢對工作有諗法，我會尊重。」反而雙方有討論紙質問題，「我好信佢，佢有分吋，交畀佢自己決定，呢方面我唔係專家。」並指不覺得女友派福利。問可有討論結婚話題？他指有傾，並稱︰「家人冇催婚，媽咪知我大個仔有計劃。」