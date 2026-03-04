Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍允龍「咪神女友」出性感寫真  李蔓瑩吊帶喱士低胸裙騷超誇張上圍  似冇着褲引死人

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-04 HKT

憑《九龍城寨之圍城》中「王九」一角而人氣急升的伍允龍，去年大方認愛細他13年的「咪神」李蔓瑩（Renee），二人愛得甜蜜。近日李蔓瑩宣佈即將推出性感寫真散文集，並率先在社交平台IG上載多張寫真美照「派福利」，引來粉絲哄動，大讚「勁正」並表示「呢次一次要課金」！

李蔓瑩IG性感照搶先看

在最新釋出的照片中，李蔓瑩大方展示其最新狀態，顏值與身材同樣在線。其中一輯照片，她穿上白色蕾絲內衣，配襯慵懶的白色長襪，坐在窗邊手抱枕頭，眼神甜美又帶點迷濛，盡騷「咪神」的驕人本錢，其中一張照片更因拍攝角度似冇着褲，畫面令人看得血脈沸騰。另一造型中，她換上寬鬆的粉色露肩毛衣與白絲襪，與愛貓Nigo一同躺在床上，充滿少女味的無辜表情，性感中不失純真。而在車廂拍攝的照片中，她則以貼身啡色短身上衣配搭灰色運動褲，隨性地展現出完美身段，魅力四射。根據李蔓瑩的帖文，這本寫真散文集是關於她與愛貓Nigo的陪伴與慢活故事，她更宣佈會將所有個人收益全數捐給流浪動物機構，非常有愛心。

相關閱讀：伍允龍咪神女友睇戲「彈彈吓」效果震撼 李蔓瑩穿緊身衫凸顯驕人身材 網民：原來咁刺激

伍允龍尊重李蔓瑩認有傾婚期

對於女友推出性感寫真，男友伍允龍表現得相當大方得體。被問到會否感到「肉赤」時，他反問為何要肉赤，形容女友只是與貓仔影相，並表示：「佢對工作有諗法，我會尊重。」他透露二人反而有討論過寫真集的紙質問題，並甜言：「我好信佢，佢有分吋，交畀佢自己決定。」當被追問婚期時，伍允龍坦承雙方有傾過結婚話題，並稱：「家人冇催婚，媽咪知我大個仔有計劃。」看來李蔓瑩隨時有可能閃嫁伍允龍，事業愛情兩得意。

相關閱讀：伍允龍未感肉赤女友出寫真派福利 認與李蔓瑩傾婚期

