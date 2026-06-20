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陳敏兒離世丨長子廖文哲談新歌寫「召喚死去的母親」 驚揭發布後媽媽即病逝：好神奇

影視圈
更新時間：21:46 2026-06-20 HKT
發佈時間：21:46 2026-06-20 HKT

已故著名演員廖啟智的遺孀陳敏兒，於本月12日因病與世長辭，終年65歲。其長子廖文哲及次子廖文信日前公布，將於6月25日為母親舉行私人安息禮，僅限親友參與，以遵從母親生前的低調意願。當外界仍在消化陳敏兒離世的消息時，長子廖文哲在社交平台上的發文，卻意外揭示了一段令人心碎的巧合。他剛推出的新歌，主題竟是「召喚死去的母親」，沒想到歌曲發布後不久，他便要真實面對母親的離世。 

陳敏兒長子廖文哲新歌與母親死亡出奇巧合

在母親陳敏兒離世後，一直保持沉默的廖文哲，近日終於透過其樂隊「Taste of Blue」的官方IG，轉發了自己的一則動態，首度公開談及此事。他寫道：「我想講，呢首歌，係@taste_of_blue（即係我本人），喺我自己嘅廠牌 @prion.era release嘅最新一首歌，關於召喚死去的母親。出完之後，就真係面對母親的離世。好神奇。」字裡行間，流露出的不僅是震驚，更有一種對生命無常的無奈與慨嘆。這首名為《Prion 006 Galdr》的電子音樂作品，原本只是他藝術探索的一部分，如今卻成了他與母親告別的輓歌，藝術與現實以一種最殘酷的方式交織。相比之下，弟弟廖文信則較早前在IG上發文，感謝外界的關心與支持，表示「我同屋企人一切安好！大家唔使擔心」，兄弟二人以不同的方式，共同承擔著失去至親的傷痛。

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陳敏兒長子廖文哲鍾情電子音樂

作為「星二代」，廖文哲選擇了一條與父母截然不同的道路。他早年遠赴澳洲修讀音樂製作，對電子音樂情有獨鍾，並組建了名為「Taste of Blue」的樂隊，活躍於獨立音樂圈。從他的外形——標誌性的長髮與滿身的紋身，到他的音樂風格，都透露出一種不願被定義的強烈個性。他曾在樂隊的社交平台上寫道：「我製作的音樂父母不喜歡，展現了他的率性與坦誠，網民紛紛慨嘆這份創作上的「預知」，或許正是母子間無需言喻的心靈感應。

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