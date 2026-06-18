陳敏兒離世丨安息禮6.25舉行設YouTube直播 體恤海外親友及影迷與一同追思 帛金全捐慈善謝絕花籃

已故演員廖啟智的太太陳敏兒於6月12日因病離世，兩位兒子廖文哲及廖文信曾表示陳敏兒的安息禮將於6月25日下午舉行，為遵照陳敏兒生前意願，安息禮將以私人形式舉行，只限親友參與，不對公眾開放。不過今日（18日）家屬考慮到海外親友及一直關心陳敏兒的公眾人士未能親身到場，家人特別安排於陳敏兒的YouTube頻道同步直播安息禮，讓各界一同追思及送上祝福。

家屬懇辭花籃以陳敏兒名義捐作慈善用途

與此同時，家屬亦懇辭花籃，以實際行動支持環保理念。至於親友及各界人士致送的帛金，將以陳敏兒名義全數捐作慈善用途，延續其關愛社會的精神，遺愛人間。二仔廖文信日前在Instagram限時動態上首度發聲，有關心他們的人報平安：「收到好多關心慰問，多謝大家嘅support，我同屋企人一切安好！大家唔使擔心。」文末他還表示需要時間消化和回覆各界湧入的訊息，並再次感謝大家：「Thank you all!!!」

相關閱讀：陳敏兒離世終年65歲 家屬發訃聞：已在天家安息 老公廖啟智5年前癌逝

黃日華曾表示半個月前知道對方入院消息

黃日華與陳敏兒在80年代是同期當家小生與花旦，在多部經典電視劇中合作，黃日華曾表示半個月前知道對方入院消息，當時已經處於昏迷狀況，當時大家聽到這消息並不開心，希望她能夠大步跨過，他還說：「噚日知道謝寧探過敏兒，都話情況唔係咁樂觀，估唔到呢件事發生。」對於陳敏兒的離世，黃日華深感婉惜：「我對上一次見敏兒係喺半年前，嗰陣幾位EYT同事約埋為盧海鵬慶祝生日，估唔到呢次係我最後見到佢，見佢好精神又講下笑、食好多嘢，真係世事難料。」黃日華大讚陳敏兒是一位好硬淨又樂觀的人，回想不少昔日合作時光：「我同佢最多對手戲，嗰時合作嘅片段又諗起，好可惜。智叔走咗幾年，之後又到敏兒姐，都幾唏噓，我哋係同輩，我識佢咁耐，佢係一個好硬淨嘅女人，喺生活同愛情方面，好多大小事都係可以自己控制，佢係一個樂觀嘅人。佢上年做過大手術都冇同我哋講，表現好堅強，呢個係我比較敬佩佢。」

陳敏兒生前已交代後事包括立遺囑及拍遺照

陳敏兒生前稱去年6月身體出現嚴重情況，需要入院接受一場大手術，腹部留有長達14厘米的傷口：「喺手術之前，我梗係把握機會同兩個仔盡訴心中情，大家都唔想留低任何遺憾，我入手術室之前，進行咗一個祈禱，唔係叫自己唔好死，而係用一個開放嘅心，接納一個開放嘅結局，如果死，我係OK，如果繼續活落去，我都覺得幾好，我相信一切有最好嘅安排，所以個心係好平安。」陳敏兒亦曾透露已為自己預備好喪禮，坦然面對死亡：「我嘅喪禮叫人生畢業禮，麻煩大家幫我拍手掌，因為我今世要學習嘅功課已經做好，所以先行告退。」陳敏兒表示已交代後事，包括立遺囑及拍遺照。

相關閱讀：陳敏兒離世｜二仔廖文信首發聲：我同屋企人一切安好 廖啟智陳敏兒5年內相繼離世惹網民心痛