簡慕華深夜Po落淚照：It's not always easy 移居加拿大近月多留港 早前自爆被非禮引迴響

曾效力TVB多年的簡慕華婚後移居加拿大，近年工作量大減，早前曾透露慢慢重拾工作的心情，而且不少朋友都在香港，因此現時留在香港時間會更多。今日凌晨，她突然在社交平台Instagram上發佈了一段黑白落淚短片，片中她眼泛淚光，神情哀傷，並配上「It's not always easy but that's life...」（這並不容易，但這就是人生）的文字，帖文一出，立即引來圈中好友及廣大網民的關心，當中包括趙希洛、周家怡、張達倫、何啟南、何遠東等紛紛留言「Are you ok?」及「Take care」，表達慰問。

簡慕華回港受訪緊張到失眠

簡慕華婚後隨丈夫移居加拿大，生活寫意，但未有完全放下演藝事業。早前回港，她作客好友伍詠薇及Brian 李凱賢主持的清談節目《九運會客室》，期間大方分享近年生活。久未面對鏡頭的她坦言，由於近年工作量減少，在節目錄影前一晚更因此感到緊張而失眠，害怕自己化妝不好看，或是在鏡頭前表現不佳，可見她對工作依然充滿熱誠與要求。

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簡慕華自爆被非禮成熱話

在節目中，簡慕華亦透露暫時都會留在香港，似乎隨時為工作做好準備。此外，她在節目中另一段言論亦曾引起廣泛迴響，她自爆早年曾在工作時被男同事非禮，但未有透露涉事男子身份，不少網民都大讚她勇敢說出經歷，並對她回香港發展表示期待，希望看到她更多出色的作品。

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簡慕華曾效力TVB與戚其義傳緋聞

現年49歲的簡慕華為前無綫電視（TVB）旗下藝人，多年來憑藉《同事三分親》、《畢打自己人》、《心戰》、《天與地》、《火舞黃沙》等多部劇集中的表現而受到關注，更被封戚其義御用女星，甚至傳過緋聞。2021年，她罕有返港接拍ViuTV劇集《大叔的愛》、《百萬同居計劃》，再度引發網民討論。如今她似乎選擇回港定居，相信不久將來觀眾便能再次欣賞到她的精湛演技。