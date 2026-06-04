簡慕華談與戚其義關係 曾傳拍拖多年嫁圈外男友斷緋聞 一原因惹Brian質疑：阿戚係Gay？

由伍詠薇與李凱賢（Brian）主持的HOY TV清談節目《九運會客室》近日邀請了簡慕華（Rachel）及梁嘉琪擔任嘉賓，節目內容辛辣，引起網民熱議。繼早前簡慕華在節目中自爆初出道時曾遭男同事非禮的震撼經歷後，HOY TV日前再釋出「辛辣版」影片，內容聚焦簡慕華與金牌監製戚其義（阿戚）多年的緋聞關係。

簡慕華強調與戚其義僅為朋友

在節目中，主持人Brian單刀直入，要求簡慕華分享與戚其義的關係，是否曾經拍拖。簡慕華坦言，二人從來都不是傳聞中的情侶關係，強調彼此是「好朋友」。她解釋：「男女之間不一定沒有朋友可做，做得朋友，就一定是好朋友。」她更表示，自己已經結婚，如果曾與對方有過戀人關係，婚後便不可能繼續跟對方維持朋友關係，而近年仍可見二人常聚會及做運動，可見關係仍很好。

不過Brian對簡慕華的說法仍有質疑，因他認為男女是不可能有純友誼，當簡慕華強調二人只是純友誼時，Brian大膽追問：「要Gay先可以做到好朋友……即係阿戚係Gay呀？」此話一出，令在鏡頭外的伍詠薇與梁嘉琪大笑，而簡慕華隨即再極力否認並重申：「係好朋友！」

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簡慕華曾為戚其義愛將傳緋聞多年

戚其義過去最廣為人知的一段情史，便是曾與邵美琪有過一段長達七年的感情。不過，後來因為戚其義過於忙碌於工作而冷淡了對方，導致兩人漸行漸遠，最終選擇和平分手。而戚其義另一段最為人熟知的「戀情」就是與簡慕華的緋聞。

回顧簡慕華在TVB時期，她深得金牌監製戚其義的賞識，被外界視為其「御用愛將」之一。二人合作無間，共同參與了多部膾炙人口的經典重頭劇，包括《火舞黃沙》（2006）、《天與地》（2011）及《心戰》（2012）等。由於二人當年經常出雙入對，因此傳出緋聞，關係一直被外界形容為撲朔迷離。

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簡慕華婚後移居加拿大

這段疑幻似真的緋聞最終在2017年畫上句號。當年，簡慕華宣布與圈外男友結婚，並一同移居加拿大，一度淡出幕前，享受平靜的婚姻生活。直至近年，她戲癮大發，回流香港參與ViuTV大熱劇集《大叔的愛》等演出，再度活躍於觀眾眼前。這次她在節目中罕有地親自剖白與戚其義的真實關係，終於為這段流傳多年的緋聞作出了清晰的澄清。

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戚其義激罕現身驚變白頭翁：