林迪安女兒林沚羿性感泳照大放送 穿比堅尼晒驕人上圍 不隨父闖國際影壇 加入TVB發展

曾為荷里活電影《22世紀殺人網絡》及《蜘蛛俠2》擔任武術指導的林迪安，其 26 歲「最強星二代」女兒林沚羿（Venus）近年在影視圈嶄露頭角，於《飛常日誌》、《新聞女王2》和《臥底嬌娃》等劇集的演出大受好評。入行 5 年的林沚羿日前趁空檔與好友同遊峇里島，並罕有在IG晒大解放照片，公開一系列超惹火比堅尼泳照，展現極致火辣身材，瞬間成為網民熱搜焦點。

林沚羿罕有性感大解放

林沚羿的峇里之旅徹底大解放，見到她在IG分享的照片及影片，換上多套泳裝，盡晒驕人身材。其中一張照片見到林沚羿穿上淡紫色比堅尼，在泳池邊擺出嫵媚姿勢，豐滿的上圍和纖腰，配上身後的海天一色美景，畫面極度吸睛。

而林沚羿的另一套黑色比堅尼，在充滿東南亞風情的梯田泳池中，顯出皮膚白皙，散發出健康性感魅力。林沚羿除分享火辣泳照外，也見到她與友人在旅途中的點滴，林沚羿不僅在島上四處遊覽，欣賞壯麗的自然風光，更品嚐地道的印尼美食，令此行非常寫意和充實。

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林沚羿性感照引網民激讚

林沚羿的性感照片曝光後，不少網民留言激讚：「細路女唔准得咁性感㗎吓」、「Venus終於都出大招」。有網民建議：「下一輯自然系女子旅行應該要預埋你囉」、「Venus一出招！Maggie、輝哥自然系女子旅行團全員都要讓路」，更有網民搞笑問：「在峇里有沒有遇上帥哥？」可見林沚羿的魅力沒法擋。

林沚羿曾演出《蜘蛛俠2》

林沚羿作為著名武術指導林迪安的女兒，從2、3歲起已學唱歌，其後被《蜘蛛俠2》導演Sam Raimi睇中，演出被「蜘蛛俠」拯救的女童。林沚羿不同於大部分的「星二代」，入行以來甚少與爸爸合作。她曾在2020年參加選秀節目《聲夢傳奇》，最終在14強止步，並加入TVB成為22位J2ers之一，之後簽約星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」，向樂壇發展。

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