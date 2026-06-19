廖慧儀細碼比堅尼遊峇里洶湧澎湃  褲仔極小陷走光邊緣  「唔着褲」揸電單車惹騷動

現年29歲、2020年港姐出身的TVB上位小花廖慧儀（Jessica），近年成功走出人生低谷，專注發展演藝事業。一直熱愛運動、從不吝嗇展示健美體態的她，近日一個人飛到印尼峇里島旅行。難得到充滿陽光與海灘的度假勝地，廖慧儀當然不會放過大騷身材的好機會！她在社交平台上載了多張極少布的性感比堅尼照，盡情流露誘人一面。一個人旅行的她狀態一流，不僅擁有巔峰顏值，更因為一直有做運動的習慣，全身緊緻沒有一絲贅肉，完美晒出一副堪比模特兒的魔鬼體態。

廖慧儀細碼比堅尼洶湧澎湃

在分享的靚相中，廖慧儀的性感程度令人噴血。其中一張她換上一件米白色的細碼比堅尼，只見她輕閉雙眼、嘴角上揚展露甜美笑容，並將上身微微向前傾，即時營造出洶湧澎湃的視覺效果；加上她的比堅尼褲子極細，將火辣曲線展露無遺，似遊走在走光邊緣，看得一眾粉絲血脈沸騰。另外，她亦有穿上一套紫色比堅尼，同樣因為褲子極細，完美展示出她優美的臀部與腿部線條，加上一雙修長美腿「任睇唔嬲」，畫面相當吸睛，讓網民看得心曠神怡。

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廖慧儀電單車上唔着褲？

除了比堅尼照，另一張「福利圖」亦在網上惹起熱烈討論。照片中，廖慧儀化身型格女郎騎上電單車，尤為惹火的是，她下身僅圍上一塊透視「透窿」薄紗，若隱若現的視覺效果猶如沒有穿上褲子一樣，尺度大開，極度火辣！

廖慧儀前男友輕生

其實廖慧儀的演藝之路並非一帆風順，自參選港姐以來便是非不絕。2020年，她被傳與《#後生仔傾吓偈》出身的小生孔德賢關係密切，導致與當時的圈外男友Sam感情生變。其後Sam不幸選擇輕生，並留下遺書直指因為廖慧儀而大受打擊，遺書中更心碎控訴：「你用無數大話瞞住我跟另一個人出去」。這宗悲劇事件令廖慧儀的形象瞬間插水，更一度被TVB「雪藏」暫停所有工作，星途岌岌可危。

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廖慧儀走出陰霾

不過事過境遷，經過時間的沉澱，近年廖慧儀已漸漸走出陰霾。獲公司解凍後的她，獲安排參與多部重頭劇集及綜藝節目，包括《新聞女王2》、《奪命提示》、《黑色月光》以及《港女野人》等，事業全面重回正軌。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk