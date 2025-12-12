29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡

2020年港姐出身、現為TVB上位小花的廖慧儀近年走出人生低谷，專注事業發展。向來熱愛運動、不吝展示健美體態的她，昨日（11日）在IG上傳一段記錄其運動日常的影片，大晒苦練多時的成果，但有眼利的網民卻將焦點放在影片開頭的引體上升動作上，指其臀部肌肉略顯鬆弛，引發熱議。

廖慧儀未練成蜜桃臀

影片以「Just another Thursday Eat, Train and Rest」為題，記錄了廖慧儀充實的一天。影片開頭，她身穿一件極度搶眼的藍色緊身超低胸兼露背戰衣，在鏡頭前吃減肥餐，之後到健身室進行引體上升。雖然超貼身的剪裁將其背肌線條表露無遺，但當她發力向上時，有網民指其臀部線條似乎未如理想，略顯鬆弛，似乎仍未練成蜜桃臀。不過，在之後的跑步及帶氧運動片段中，廖慧儀的結實的腿部線條依然非常吸睛。

運動過後，廖慧儀沖身，不少網民對此感到驚訝，「連沖涼都拍片？」及後她到水療中心進行恢復，她亦大膽地將整個過程，包括冷熱水浸浴及桑拿的部分都記錄下來，片中她換上比堅尼晒身材，素顏上陣，皮膚狀態極佳，身材曲線一覽無遺，散發出健康性感魅力。

廖慧儀前男友輕生

廖慧儀自參選港姐以來便是非不絕。2020年她被傳與《#後生仔傾吓偈》出身的小生孔德賢關係密切，導致與當時的圈外男友Sam感情生變。其後Sam不幸選擇輕生，並留下遺書直指因廖慧儀而大受打擊，更直指：「你用無數大話瞞住我跟另一個人出去」。事件令廖慧儀形象插水，更一度被指遭TVB「雪藏」，星途岌岌可危。

孔德賢驚爆已做「爸爸」？

廖慧儀再獲TVB給機會

事過境遷，近年廖慧儀已走出陰霾，獲公司解凍並安排參與劇集《新聞女王2》、《奪命提示》、《黑色月光》、節目《港女野人》等，事業重回正軌。今次她大方分享自己的健身日常，儘管身材細節成為網民討論的焦點，但其展現出的陽光、積極態度，似乎已成功洗底，以健康的形象重新出發。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk