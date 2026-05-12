俞可程殺入《魔音女團》8強 廖慧儀復活賽大晒美背蛇腰 莊子璇出動「賣萌絕招」自救

TVB綜藝真人騷《魔音女團》本周一至周五晚翡翠台十點半播出最後五集。昨晚（11日）一集宣布了「團隊考試日」的最終結果，A組《綠野仙蹤》及B組《你瘦夠了嗎？》勝出，兩組的2位隊長（排名不分先後）宋宛穎、倪樂琳，及6名隊員倪嘉雯、鄧凱文、盧映彤、俞可程、邢慧敏及王汛文全部成功進級。

莊子璇、廖慧儀等獲安排「重考Solo」

至於被淘汰的莊子璇、葉靖儀、喬美莎、陳熙蕊、廖慧儀、穎喬、李尹嫣及蔡華英則獲安排「重考Solo」機會，8人輪流Solo重演之前的團隊歌後，最好表現的4位可「復活」，其餘四位則被淘汰。「重考Solo」的難度在於、8位練習生除需抓緊12小時的黃金時間，更是在沒有任何導師的情況下靠自身能力全力提升唱功、舞功及台風，絕對是一場真正的實力比併。

廖慧儀女人味十足

昨晚一集，喬美莎、蔡華英、陳熙蕊、廖慧儀、穎喬、李尹嫣輪流上台Solo演出，當中最令人Impressive的，絕對是廖慧儀（Jessica），她脫去灰色外套又唱又跳，大晒緊緻美背及蛇腰，加上女人味十足的舞蹈動作，健康性感相當搶焦。至於以「跳得出色」馳名的蔡華英（Emily），則憑藉強度十足的舞蹈動作、節奏感，以及流暢自信的動作突圍。

莊子璇加插三大「女團Feel動作」

今晚（12日）一集，最後兩名「重考練習生」莊子璇（Hilary）及葉靖儀（Michelle）壓軸登場。根據官方發布的宣傳照搶先睇，Michelle與Hilary均展現了脫胎換骨一面，當中尤以Hilary最令人眼前一亮，重新跳唱《最緊要快》的她，不但眼神比之前更有自信，動作亦明顯流暢及有力得多，為了爭取進級機會，Hilary還加插了「可愛手指指」、「可愛伸懶腰」及「迷人單眼」三大「女團Feel動作」，據知就連之前給予過Hilary不少負評的陳奐仁也忍不住給出高度評價。今晚另一重點位，是12位成功進級的練習生，將接受三位導師：形象指導馬天佑、服裝指導Kev Yiu、美妝指導Carrie Cammy進行「形象大改造」，當中除倪嘉雯（Carmen）的「人生首次漂髮」Look在節目尚未播出前已掀起熱話，其他練習生也將迎來重大轉變，邢慧敏更被點名指會有「最大轉變」！