周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格

現年71歲的國際巨星「發哥」周潤發，入行多年依然保持親民作風，深受大眾愛戴。近日，昔日與他合作神劇《上海灘》的拍檔呂良偉在個人社交平台拍片，大談當年與發哥的合作往事。呂良偉不僅視發哥為哥哥，更大讚其品格高尚，揭露發哥時至今日仍默默接濟及照顧許多已經退休的TVB幕後人員，這份重情重義的品德令人深感佩服。

周潤發默默接濟退休幕後

呂良偉在影片中表示，發哥私下是個非常念舊且極具人品的人。他透露，發哥至今依然有默默幫助一些TVB的「昔日戰友」，當得知有退休的老同事在經濟上需要幫助時，發哥總會毫不猶豫地伸出援手。此外，發哥平時亦會主動邀約昔日的燈光師、攝影師等幕後老臣子出來吃飯聚舊。

相關閱讀：周潤發哽咽緊擁32年前合作童星 父愛大爆發網民促認做契仔 童星曾合作李連杰現已進軍國際

呂良偉：我很佩服周潤發

呂良偉直言，發哥為善不欲人知，從不公開提及這些善行，一切皆是由心出發，讓他不禁大讚：「我覺得這是非常好的一個人品，他是有智慧的人，他太好，我挺佩服他的。」

周潤發宴請過百TVB舊同事

事實上，發哥的念舊與重情義早已是不爭的事實。就在去年底，發哥便低調宴請了近百名昔日TVB外景組的舊同事於酒樓聚餐。當時TVB綠葉洪一鳴在社交平台分享了當晚的照片，才讓這場盛宴曝光。

相關閱讀：「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗

周潤發和TVB幕後打成一片

當晚發哥打扮極為樸實低調，身穿黑色運動外套配鴨舌帽，不僅與大伙兒打成一片，更毫無巨星架子地親自拿手機與眾人自拍。在拍攝近百人的大合照時，發哥甚至親民地坐在地上與大家合影。這份不忘本的初心與義氣，再次印證了這位國際巨星的非凡品格。

呂良偉拍《上海灘》視發哥如親哥哥

除了揭露發哥的善行，現年70歲的呂良偉亦在片中回憶起兩人當年拍攝《上海灘》的點滴。他憶述初見發哥時，對方給他的印象是「高大威猛（一米八二）、很活潑且非常幽默」。由於當時呂良偉只是剛出道的新人，發哥對他照顧有加，兩人結緣的過程讓呂良偉直言對方「就好像我的哥哥一樣」。發哥不僅會主動與他溝通、分析角色，更手把手教導他如何演好感情戲，讓呂良偉獲益良多。

周潤發呂良偉廁紙墊頭補眠

談到拍攝《上海灘》的歲月，呂良偉直呼過程十分艱苦。為了趕播出進度，劇組過着「非人生活」，經常從半夜12點通宵拍到翌日清晨五、六點。為了爭取休息時間，兩人在片場各出奇謀：發哥會躲在服裝間，拿著一卷廁紙墊著頭就睡；而呂良偉則在巷子裡找長椅躺下，冷的時候就借服裝間的大衣蓋着。