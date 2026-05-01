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「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-01 HKT

國際巨星「發哥」周潤發與妻子「發嫂」陳薈蓮結婚近40年，二人向來是圈中的模範夫妻，生活樸實而恩愛。近日，隨著發哥主演的新片《寒戰1994》在中、港兩地舉行首映禮，現年66歲的發嫂亦陪伴丈夫連袂出席，以行動支持發哥。然而，最近網上流傳一段發嫂在活動上的無濾鏡影片，其真實狀態引起網民熱烈討論，網民竟指陳薈蓮撞樣日本女首相高市早苗！

發嫂陳薈蓮被指曾做醫美

從影片可見，發嫂為隆重其事，精心化上精緻妝容，身穿一襲亮麗的青綠色連身裙，務求以最佳狀態亮相。在活動上，她與發哥形影不離，盡顯夫妻情深。不過，在高清鏡頭下，有內地網民指發嫂面頰比以往消瘦，皮膚略顯乾涸。更有不少網民認為她的五官看起來「有點不自然」，紛紛猜測她可能進行了醫學美容，留言指「臉部凹凸不平的感覺」、「肯定做了」。

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發嫂陳薈蓮撞樣高市早苗？

除了關於「醫美」的討論外，更令人意外的是，有網民驚訝地發現，發嫂的最新樣貌竟然與日本女政治家、現任經濟安保大臣高市早苗驚人地相似。有網民笑稱：「我以為是高市早苗換髮型」，相關言論隨即引來大量網民認同，認為二人確有幾分神似，成為城中熱話。

發嫂陳薈蓮是發哥最強賢內助

陳薈蓮不僅是發哥的妻子，更是他事業上的得力夥伴。作為新加坡富商之女，發嫂有著出色的商業頭腦，她現時擔任發哥的經理人，為他打理演藝事業、洽談片酬，同時在房地產投資方面也眼光獨到，讓夫妻倆的身家水漲船高。

發哥發嫂曾歷喪女之痛

兩人恩愛多年，但就曾經痛失即將出世的女兒。面對如此沉重的打擊，發哥迅速收拾心情，因為他明白「兩個人同傷悲，對任何一方都沒有好處」。他當時透過做運動、爬山等方式釋放壓力，並不斷鼓勵妻子，陪伴她走過最黑暗的時期。此後，夫妻二人決定不再生育，並表示：「我們兩個人已經足夠幸福了，其它的不奢求」。

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