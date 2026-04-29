周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星

近日有網民在北角東岸板道，偶遇正在跑步的周潤發。現年70歲的周潤發，一身全黑運動裝束，在海濱長廊上揮灑汗水，精神奕奕，完全不似已經古稀之年。帖文一出隨即引起網上熱議，不少人讚嘆他堅持跑步的驚人毅力，大讚「發哥好型」，其親民、自律的形象深入民心，周潤發雖然未有停下拍照，但仍邊跑邊望向鏡頭，一貫從容不迫，巨星風範絲毫不減，矯健的跑姿也贏得一片讚賞。

網民指周潤發雙頰凹陷顯老態

然而，在一片讚美聲中，有網民將焦點放在周潤發的體態上，並湧現大量擔憂的聲音。許多人直言，鏡頭下的周潤發身形異常單薄，甚至到了「瘦到脫相」的地步，雙頰凹陷，臉上皺紋盡現，老態畢露。網民普遍認為，雖然周潤發堅持跑步值得學習，但他過於消瘦，反而顯得憔悴。網民心痛地表示：「太瘦了」、「人到了一定年紀，還是要有點肉才好看」。

相關閱讀：周潤發罕有駕車被「捕獲」 返九龍塘逾億元獨立屋 傳擁10位數身家享受「貼地」生活

網民勸周潤發增肌抗衰老

周潤發近年無間斷跑步，心肺功能固然越來越好，但一味只做有氧，卻衍生出另一個問題，有熟悉健身的網民分析，長者肌肉流失速度快，若只進行跑步等有氧運動，會導致皮膚鬆弛，更顯蒼老。因此，網民紛紛建議發哥必須加入肌力訓練，增加身體的肌肉量，才能真正地延緩衰老，讓體態看起來更健康飽滿。

周潤發曾化身星級教練帶隊跑渣馬

網民不僅談論周潤發的體態，更將69歲的呂良偉拿來比較，指呂良偉外觀上感覺更為年輕，就是因為平日有做肌力訓練。周潤發作為渣打馬拉松的常客，今年更化身「跑步導師」，帶領79歲的劉江、76歲的鮑起靜及74歲的鄭則仕等幾位年長的「初哥」，轉戰10公里賽。最終以2小時00分23秒完成，發哥受訪時表示：「我哋唔志在成績、志在同觀眾打招呼、志在完成。」他更幽默笑言要跑到120歲，並向這班「學生」每人收取2萬月費。從個人堅持到帶領好友，周潤發正以生命影響生命。

相關閱讀：鄭則仕膝蓋疼痛行梯樓變酷刑 醫生曾提議打玻尿酸止痛 因周潤發一句話奇蹟斷尾