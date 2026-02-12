鄭則仕膝蓋疼痛行梯樓變酷刑 醫生曾提議打玻尿酸止痛 因周潤發一句話奇蹟斷尾

現年74歲的鄭則仕，縱橫影圈數十年，但今年他再有一次創舉，首次挑戰渣馬成功完成10公里賽，成為城中熱話，鄭則仕更在跑步範疇拜了周潤發做師父，又不時拍片分享自己的跑步心得，肥胖身材的他，膝蓋長期疼痛，初初接觸跑步時更是生不如死，近日鄭則仕自爆當時因為發哥一句說話：「跟我去跑步吧」，開始了一連串跑步練習，日子有功，勤力練跑下竟然漸漸不覺得痛，跑出第二人生。

鄭則仕拜周潤發做跑步師父

在今年初的渣打馬拉松，發哥一如以往，繼續有落場比賽，但今年他跑得特別慢，皆因他要帶著74鄭則仕、76歲鮑起靜及79歲劉江等跑友，參與10公里賽事。一向膝蓋有傷患的鄭則仕，也順利完成賽事，確是難能可貴。近日鄭則仕拍片憶述當初如何接觸跑步，竟然是因為膝蓋疼痛，讓人意想不到。

鄭則仕膝蓋疼痛要打玻尿酸

片中鄭則仕透露大約從一年前開始，他的膝蓋出現嚴重問題，尤其是下樓梯時，「特別痛，哇，痛得不得了！」他無法像正常人一樣直下，只能一階一階地慢慢挪動，過程苦不堪言。之後醫生提議可以打玻尿酸，這種像「啫喱」一樣的潤滑劑，打進關節組織，可以暫時不痛，但只能維持4至6個月，醫生也教了鄭則仕一些「坐立」的舒緩運動，也是治標不治本。

鄭則仕跑步後膝蓋痛不藥而癒

鄭則仕其後將自己的困境告知發哥，對方竟給了一個匪夷所思的建議：「跟我去跑步吧」。鄭則仕馬上大吃一跳，「膝蓋痛去跑步？行嗎？你開玩笑吧！」鄭則仕的第一反應是全然的震驚，但最後他也選擇相信了發哥，成為發哥跑友外，更尊稱發哥做師父，不止完成了10公里賽事，連膝蓋疼痛也是不藥而癒，相當神奇。

